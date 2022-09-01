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На чемпіонаті світу вперше за 24 роки: збірна України з волейболу вийшла у плей-оф

Юля Захарченко, редакторка стрічки
На чемпіонаті світу вперше за 24 роки: збірна України з волейболу вийшла у плей-оф

Збірна України з волейболу, яка грає на чемпіонаті світу вперше за 24 роки, здобула другу перемогу та вийшла у плей-оф. У третьому матчі на світовому форумі команда виявилася сильнішою за Пуерто-Рико.

Українські спортсмени програли перший сет, але здолали суперника у трьох наступних. Синьо-жовті здобули перемогу з рахунком 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19).

Найрезультативнішим гравцем матчу став капітан збірної України Олег Плотницький, який набрав 19 очок.

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Це друга перемога України на турнірі. Наші спортсмени розгромно обіграли Туніс та програли сербам у стартовому поєдинку.

Проте українці з 6 очками посіли друге місце у своїй групі та вийшли до плей-оф світової першості. В 1/8 фіналу чемпіонату світу збірна України зіграє з Нідерландами. Поєдинок відбудеться 3 вересня у Любляні.

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Фото: ФВУ

Джерело: ФВУ

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