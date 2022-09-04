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Факты / Украина / Общество

Дискуссия будет горячей: в Раду вынесут законопроекты о двойном гражданстве

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
паспорти України, Польщі та Словенії
Фото: Depositphotos

На ближайшей пленарной неделе Верховная Рада может рассмотреть два законопроекта по урегулированию вопроса двойного гражданства в Украине.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк. По его словам, речь идет о законопроектах №6368-д и №6369-д.

— На ближайшую пленарную неделю могут вынести два интересных законопроекта по урегулированию вопроса двойного гражданства: 6368-д и 6369-д… Учитывая тематику и особенно недавнее лишение гражданства двух депутатов Рады, дискуссия будет горячей, — написал он.

Нардеп напомнил, что законопроект 6368-д существенно дополняет перечень оснований для потери и обретения гражданства Украины, который предусматривает определенную либерализацию института двойного/множественного гражданства.

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Проект закона также усиляет механизм лишения гражданства. В документе основаниями для потери гражданства Украины является добровольное обретение гражданства государства-агрессора или государства-оккупанта.

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Законопроект №6369-д заключается во введении для претендентов на выполнение функции государства обязательного декларирования иностранного гражданства.

Он также предусматривает порядок увольнения таких лиц в случае выявления “незадекларированного” гражданства и запрета для лиц с гражданством страны-агрессора занимать указанные должности.

Источник: Ярослав Железняк

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