Июль, 30 в 13:59

Люди, которые будут получать гражданство Украины, должны в течение двух лет подтвердить знания Конституции и украинской истории. Это прописано в законопроекте, который недавно был зарегистрирован в Верховной Раде.

О деталях проекта закона о комплексном экзамене для получения гражданства Украины рассказал в эфире общенационального телемарафона министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Он подчеркнул, что неподтверждение знаний Конституции и истории может привести к лишению гражданства Украины.

Сейчас смотрят

– Проект закона предусматривает, что люди, которые получают гражданство Украины, в том числе те, кто имеют значительные заслуги перед Украинским государством, те, кто защищают Украину в рядах Вооруженных сил, те, кто имеют государственные награды, их дети и т.д. после получения украинского гражданства в течение двух лет должны подтвердить знания Конституции Украины и истории Украины. Неподтверждение этих знаний может привести к лишению гражданства, – отметил Немчинов.

Министр также предположил, что претенденты на гражданство будут подтверждать достаточный уровень знания украинского языка по той же процедуре, которая действует для госслужащих и лиц, занимающих публичные должности.

– Думаю, что здесь будет проще всего, потому что есть целая сеть сертифицированных центров, которые проводят такое тестирование. И, скорее всего, как и при поступлении на государственную службу, на них будет возложена обязанность проводить тестирование, возможно, в расширенном режиме, — сообщил Немчинов.

По его словам, вопрос, кто будет принимать экзамен и в какой форме, решит Кабинет министров своими подзаконными актами (уже после принятия законопроекта в Раде).

Немчинов обратил внимание на то, что достаточный уровень владения украинским языком уже был условием получения гражданства Украины, однако это не было закреплено какими-либо законодательными актами.

Как известно, в мае на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция о введении обязательного экзамена для получения украинского гражданства. После того, как она набрала 25 тыс. голосов, ее рассмотрел президент Владимир Зеленский. Он поручил премьеру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос.

28 июля Кабмин внес в Верховную Раду законопроект об условиях для получения гражданства Украины. Речь идет о внедрении комплексного экзамена по истории Украины, основам Конституции, а также определению уровня владения государственным языком.