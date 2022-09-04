Сентябрь, 04 в 16:47

Президент Владимир Зеленский отреагировал на электронную петицию о легализации эротики и порно на территории Украины.

Соответствующая петиция еще в начале августа набрала необходимые 25 тыс. голосов.

Глава государства передал полномочия изучить этот вопрос премьер-министру Денису Шмыгалю.

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Зеленский сослался на Закон Украины О защите общественной морали как основной, регулирующий производство и обращение в любой форме предметов и продукции порнографического характера.

— Законом запрещается производство и обращение в какой-либо форме предметов и продукции порнографического характера.

Однако он отметил, что вопрос легализации порнографии регулируется другим органом власти:

— Согласно Закону, Кабинет министров обеспечивает реализацию государственной политики в сфере защиты общественной морали и обращения продукции и зрелищных мер сексуального характера, координирует и контролирует деятельность министерств и других центральных органов государственной исполнительной власти в этой сфере, — объяснил президент.

Поэтому он перенаправил петицию премьер-министру, который должен оценить компетенции и ответить автору петиции.

Петиция О легализации эротики и порно на территории Украины появилась на сайте электронных петиций 4 июля. Автор петиции Тарас Сиромский аргументирует обращение тем, что у большинства развитых стран нет запретов на порнографическую деятельность.

Спустя 38 дней она собрала необходимые 25 тыс. подписей, чтобы документ рассмотрел президент.

В начале августа Зеленский ответил на петицию о замене памятника Екатерине II в Одессе на американского порноактера Билли Геррингтона.

Глава государства поручил Одесскому горсовету рассмотреть поставленные вопросы в петиции, учесть важность защиты национальных интересов, очищение общественного пространства от памятников имперского и советского наследия.