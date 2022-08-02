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Факты / Украина / Общество

Екатерину II в Одессе хотят заменить актером Геррингтоном: Зеленский ответил на петицию

Юля Захарченко, редактор ленты
Зеленський,
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о замене памятника Екатерине II в Одессе на американского актера Билли Геррингтона.

В петиции говорится, что глава государства поручил Одесскому горсовету рассмотреть поставленные вопросы в петиции, учесть важность защиты национальных интересов, очищение общественного пространства от памятников имперского и советского наследия.

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Петиция набрала более 26,4 тыс. голосов из необходимых 25 тыс. Ее инициировал 20 мая Алексей Матвеев, а президент дал ответ 1 августа.

По мнению автора петиции, замена памятника не только будет сигналом об отказе от российского наследия и поддержке ЛГБТ-сообщества, но и еще раз напомнит о том, что Одесса имеет свою культуру и чувство юмора.

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