Вересень, 04 в 16:47

Президент Володимир Зеленський відреагував на електронну петицію про легалізацію еротики та порно на території України.

Відповідна петиція ще на початку серпня набрала необхідні 25 тис. голосів.

Глава держави передав повноваження вивчити це питання прем’єр-міністру Денису Шмигалю.

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Зеленський послався на Закон України Про захист суспільної моралі як основний, що регулює виробництво та обіг у будь-якій формі предметів та продукції порнографічного характеру.

— Законом забороняється виробництво та обіг у будь-якій формі предметів та продукції порнографічного характеру.

Проте він зауважив, що питання легалізації порнографії регулюється іншим органом влади:

— Відповідно до Закону, Кабінет міністрів забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту суспільної моралі й обігу продукції і видовищних заходів сексуального характеру, координує і контролює діяльність міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади у цій сфері, – пояснив президент.

Тому він перенаправив петицію до прем’єр-міністра, який має оцінити компетенції та відповісти автору петиції.

Петиція Про легалізацію еротики та порно на території України з’явилася на сайті Електронних петицій 4 липня. Автор петиції Тарас Сіромський аргументує звернення тим, що більшість розвинених країн не мають заборон на порнографічну діяльність.

За 38 днів вона зібрала необхідні 25 тис. підписів, щоб документ розглянув президент.

На початку серпня Зеленський відповів на петицію про заміну пам’ятника Катерині II в Одесі на американського порноактора Біллі Геррінґтона.

Глава держави доручив Одеській міськраді розглянути поставлені питання у петиції, врахувати важливість захисту національних інтересів, очищення суспільного простору від пам’ятників імперської та радянської спадщини.