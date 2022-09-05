Сентябрь, 05 в 18:21

Развод — это долгий и кропотливый процесс, особенно, если супруги имеют общее имущество и детей.

Даже, если бывшие мирно решили все спорные вопросы относительно раздела имущества и опеке над детьми, бракоразводный процесс может затянуться.

Как происходит распределение имущества во время развода — узнавали Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Процесс развода

Заключение и расторжение брака в Украине осуществляется органами ЗАГСа. Супруги, которые решили развестись, должен подать соответствующее заявление в один из органов Загса и все.

После такого заявления мужчина и женщина будут разведены. Но ситуацию очень осложняет общее имущество и дети.

Адвокат по разводам Павел Осадчий отмечает, что пара должна подать в суд исковое заявление о расторжении брака.

– На самом деле, большинство людей думает, что обращаясь в суд о разводе, там решаются все вопросы комплексно — и по детям, и по имуществу. Но это не так. Это все разные вопросы. Если говорить сугубо о разводе, то решается только один вопрос – люди больше не муж и не жена. Точка. Больше ничего не рассматривается. Все остальное, это отдельные заявления, правила и производства. То есть можно просто расстаться и все вопросы по поводу детей и имущества решить лично по умолчанию, не оформляя других документов, – говорит адвокат по разводам.

То есть, если супруги добровольно и мирно решили все спорные вопросы относительно детей и имущества, они могут просто подать заявление о разводе в суд и все.

Раздел имущества супругов может быть осуществлен как во внесудебном, так и в судебном порядке.

Адвокат добавляет, что супруги вправе поделить свое совместное имущество самостоятельно, путем заключения письменного соглашения, не важно – во время супружеской жизни, в процессе развода или после расторжения брака.

А после заключения сделки – должны соблюдать его положения. В этом случае процедура раздела имущества пройдет безболезненно и быстро.

Раздел имущества по договоренности

Если супруги добровольно решили все вопросы по поводу общего имущества и детей — это очень облегчит процесс развода.

Если у супругов есть недвижимое имущество – можно заключить договорное соглашение.

В таком соглашении следует отметить все спорные вопросы — кому какое имущество остается после развода, кто и сколько времени будет проводить с детьми и тому подобное.

Такую сделку нужно нотариально заверить, чтобы в будущем не иметь проблем.

Кроме того, переход права собственности на недвижимое имущество к одному из супругов предусматривает государственную регистрацию прав на недвижимость и является обязательной процедурой.

Если пара так решит спорные вопросы, то сохранит себе нервы и время. Кроме того, если супруги имеют только общее имущество без детей, то и в суд заявление не нужно подавать.

Необходимо просто расстаться через ЗАГС и заключить договорное соглашение.

Адвокат советует решить все спорные вопросы до развода, чтобы значительно облегчить его.

Однако, если стороны все-таки не пришли к согласию о добровольном разделе имущества и между ними возникает спор относительно раздела имущества, в таком случае раздел имущества супругов может проходить только в судебном порядке.

Раздел имущества через суд

Если же у супругов нет ни брачного договора, ни соглашения о разделе имущества, решать спорные вопросы между ними будет суд.

При этом устанавливаются идеальные доли каждого из супругов и определяется перечень конкретного имущества, подлежащего передаче каждому из них.

Раздел совместного супружеского собственности представляет собой поэтапную процедуру:

обращение в суд с исковым заявлением и документами, подтверждающими право собственности (личной или общей) на приобретенное во время брака имущество;

установление судом права личной и общей собственности каждого из супругов;

определение долей в общей собственности;

разделение общей собственности пропорционально долям;

определение компенсации при неравномерном распределении имущества.

В случае, если супруги делят имущество, которое принадлежит им на праве общей совместной собственности, доли в имуществе супругов равны.

Эта норма применяется и в том случае, если по уважительным причинам один из супругов в результате обучения или ведения домашнего хозяйства, присмотра за детьми, болезни не имел дохода.

Как правило, имущество супругов делится между ними пополам.

Не стоит забывать, что при разделении имущества суд учитывает интересы несовершеннолетних детей.

Например, если с матерью проживает ребенок, или нетрудоспособный совершеннолетний ребенок, то часть имущества матери может быть увеличена.

Сколько стоит поделить имущество через суд

В общем, стоимость судебного сбора за подачу искового заявления о расторжении брака 908 грн.

Судебный сбор за подачу искового заявления о разделе имущества при расторжении брака рассчитывается по специальной формуле на основе цены иска — исковых требований истца, взыскиваются с ответчика (например, стоимости доли имущества или размера алиментов).

Сбор в 2022 году составляет – 1% цены иска, но не менее 0,4 размера прожиточного минимума на одно трудоспособное лицо (908 грн) и не более чем три размера прожиточного минимума на одно трудоспособное лицо (6810,00 грн).