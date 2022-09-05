Вересень, 05 в 18:21

Розлучення – це довгий та кропіткий процес, особливо, якщо подружжя має спільне майно та дітей.

Навіть, якщо колишні мирно вирішили усі спірні питання стосовно поділу майна та піклуванням над дітьми, шлюборозлучний процес може затягнутися.

Як відбувається розподіл майна під час розлучення – дізнавалися Факти ICTV.

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Процес розлучення

Укладання та розірвання шлюбу в Україні здійснюється органами РАЦСу. Подружжя, яке вирішило розлучитись, має подати відповідну заяву до одного з органів РАЦСу і все.

Після такої заяви чоловік та жінка будуть розлучені. Але ситуацію дуже ускладнює спільне майно та діти.

Адвокат по розлученнях Павло Осадчий зазначає, що пара повинна подати до суду позовну заяву про розірвання шлюбу.

– Насправді, більшість людей думає, що звертаючись до суду про розлучення, там вирішуються усі питання комплексно – і по дітях, і по майну. Але це не так. Це усе різні питання. Якщо говорити суто про розлучення, то вирішується лише одне питання – люди більше не чоловік, і не дружина. Крапка. Більше нічого не розглядається. Усе інше, це окремі заяви, правила та провадження. Тобто можна просто розлучитися і усі питання з приводу дітей та майна вирішити особисто за замовчуванням, не оформлюючи інших документів, – каже адвокат по розлученнях.

Тобто, якщо подружжя добровільно та мирно вирішило усі спірні питання стосовно дітей та майна, вони можуть просто подати заяву про розлучення до суду і все.

Поділ майна подружжя може бути здійснено як у позасудовому, так і в судовому порядку.

Адвокат додає, що подружжя має право поділити своє спільне майно самостійно, шляхом укладення письмової угоди, не важливо – під час подружнього життя, в процесі розлучення або після розірвання шлюбу.

А після укладення угоди – повинні дотримуватися його положення. В цьому випадку процедура поділу майна відбудеться безболісно і швидко.

Поділ майна по домовленості

Якщо подружжя добровільно вирішило усі питання з приводу спільного майна та дітей – це дуже полегшить процес розлучення.

Якщо у подружжя є нерухоме майно – можна укласти договірну угоду.

У такій угоді слід зазначити усі спірні питання – кому яке майно залишається після розлучення, хто та скільки часу буде проводити з дітьми тощо.

Таку угоду потрібно нотаріально завірити, аби в майбутньому не мати проблем.

Крім того, перехід права власності на нерухоме майно до одного з подружжя передбачає державну реєстрацію прав на нерухомість і є обов’язковою процедурою.

Якщо пара так вирішить спірні питання, то збереже собі нерви та час. Крім того, якщо подружжя має лише спільне майно без дітей, то і до суду заяву не потрібно подавати.

Необхідно просто розлучитися через РАЦС та укласти договірну угоду.

Адвокат радить вирішити усі спірні питання до процесу розлучення, аби значно полегшити його.

Проте, якщо сторони все-таки не прийшли до згоди про добровільний розподіл майна і між ними виникає суперечка відносно розділу майна, у такому разі поділ майна подружжя може проходити тільки в судовому порядку.

Поділ майна через суд

Якщо ж у подружжя немає ні шлюбного договору, ні угоди про розподіл майна, вирішувати спірні питання між ними буде суд.

При цьому встановлюються ідеальні частки кожного з подружжя і визначається перелік конкретного майна, що підлягає передачі кожному з них.

Розділ спільного подружнього власності являє собою поетапну процедуру:

звернення до суду з позовною заявою і документами, що підтверджують право власності (особистої або спільної) на придбане під час шлюбу майно;

встановлення судом права особистої та спільної власності кожного з подружжя;

визначення часткою в спільній власності;

поділ спільної власності пропорційно часткам;

визначення компенсації при нерівномірному розподілі майна.

У випадку, якщо подружжя ділить майно, яке належить їм на праві спільної сумісної власності, частки в майні подружжя є рівними.

Ця норма використовується і у тому випадку, якщо з поважних причин один з подружжя в результаті навчання або ведення домашнього господарства, нагляду за дітьми, хвороби не мав доходу.

Як правило, майно подружжя ділиться між ними навпіл.

Не варто забувати, що при поділі майна суд враховує інтереси неповнолітніх дітей.

Наприклад, якщо з матір’ю проживає дитина, або непрацездатна повнолітня дитина, то частина майна матері може бути збільшена.

Скільки коштує поділити майно через суд

Загалом, вартість судового збору за подачу позовної заяви про розірвання шлюбу 908 грн.

Судовий збір за подання позовної заяви про поділ майна при розірванні шлюбу розраховується за спеціальною формулою на основі ціни позову — позовних вимог позивача, що стягуються з відповідача (наприклад, вартості частки майна або розміру аліментів).

Збір в 2022 році становить – 1% ціни позову, але не менш як 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (908 грн) і не більш ніж три розміри прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (6810,00 грн).