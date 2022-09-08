Сентябрь, 08 в 18:03

С началом полномасштабной войны многие украинцы потеряли работу, соответственно, остались без дохода.

Украинцы, которые имели кредиты в банках, потеряли возможность платить проценты и сумму кредита.

Предусмотрена ли в Украине какая-то ответственность за неуплату кредита во время военного положения — Факты ICTV спросили у юриста.

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Уплата кредита во время войны

Юрист Ростислав Кравец отмечает, что в условиях военного положения лицо освобождается только от уплаты пени и штрафов.

— Что касается кредитов во время войны, то лицо освобождается от пени и штрафов, которые предусмотрены кредитным договорам, — говорит юрист.

Если говорить о сумме кредита, то украинцы должны ее возвращать — и проценты, и тело кредита.

— Никаких мораториев относительно неуплаты самого кредита нет. Единственное, что существует мораторий на обращение и взыскание на предмет ипотеки и выселения. Это так. То есть, если у лица ипотечный кредит, то выселить его не имеют права, — добавляет эксперт.

То есть во время военного положения обязанность возвращать кредит и платить проценты остаются. Но если заемщик не может вовремя погасить кредит по графику или проценты, то банк не может штрафовать.

Это касается как потребительских, так и бизнес-кредитов.

Ответственность за неуплату кредита во время войны

Юрист отмечает, если у лица возникла задолженность по кредиту и оно не может прийти к согласию с банком, то финансовое учреждение может обратиться в суд о принудительном взыскании суммы задолженности.

Однако, 28 февраля 2022 года Торгово-промышленная палата Украины принял решение, которым упростила засвидетельствования форс-мажорные ситуации и подтвердила, что обстоятельства с 24 февраля 2022 года являются чрезвычайными, неотвратимыми и объективными обстоятельствами.

В судебных производствах это решение Торгово-промышленной палаты, будет подтверждать наличие форсмажорных обстоятельств и невозможности платить кредиты.

То есть во время судебных процессов по иску банков можно будет признать, что платежи были оплачены за форсмажорные обстоятельства.

Таким образом, никакой ответственности за неуплату кредита во время военного положения не будет. Но его все равно придется погасить после окончания войны.