Вересень, 08 в 18:03

З початком повномасштабної війни багато українців втратили роботу, відповідно, залишились без заробітку.

Українці, які мали кредити у банках, втратили можливість сплачувати відсотки та гасити сам кредит.

Чи передбачена в Україні якась відповідальність за несплату кредиту під час воєнного стану – Факти ICTV запитали у юриста.

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Сплата кредиту під час війни

Юрист Ростислав Кравець зазначає, що в умовах воєнного стану особа звільняється лише від сплати пені та штрафів.

– Що стосується кредитів під час війни, то особа звільняється виключно від пені та штрафів, які передбачені кредитними договорами, – каже юрист.

Якщо говорити про суму кредиту, то українці повинні її повертати – і відсотки, і тіло кредиту.

– Жодних мораторіїв стосовно несплати самого кредиту немає. Єдине, що існує мораторій на звернення і стягнення на предмет іпотеки і виселення. Це так. Тобто, якщо у особи іпотечний кредит, то виселити її не мають права, – додає експерт.

Тобто під час воєнного стану обов’язок повертати кредит та сплачувати проценти залишаються. Але якщо позичальник не може вчасно погасити кредит за графіком чи проценти, то банк не може штрафувати.

Це стосується як споживчих, так і бізнес-кредитів.

Відповідальність за несплату кредиту під час війни

Юрист наголошує, якщо у особи виникла заборгованість по кредиту і вона не може дійти згоди з банком, то фінансова установа може звернутись до суду щодо примусового стягнення суми заборгованості.

Проте, 28 лютого 2022 року Торгово-промислова палата України ухвалила рішення, яким спростила засвідчення форсмажорних обстави та підтвердила, що обставини з 24 лютого 2022 року є надзвичайними, невідворотними і об′єктивними обставинами.

У судових провадженнях це рішення Торгово-промислової палати, буде підтверджувати наявність форсмажорних обставин і неможливості сплачувати кредити.

Тобто під час судових проваджень за позовом банків можна буде визнати, що платежі були несплачені через форсмажорні обставини.

Таким чином, жодної відповідальності за несплату кредиту під час воєнного стану не буде. Але його все одно доведеться погасити після закінчення війни.