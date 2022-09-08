Минреинтеграции увеличило количество получателей выплат ВПЛ — обновленный перечень общин
Минреинтеграции обновило перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, по состоянию на 26 августа 2022 года.
В пресс-службе ведомства сообщили, что по состоянию на 26 августа 2022 года в обновленный перечень общин, расположенных в районах проведения активных боевых действий или находящихся во временной оккупации, входит девять областей.
По состоянию на 26 августа в перечень входят общины в девяти областях:
- Днепропетровская – 9 общин;
- Донецкая — 66 общин;
- Запорожская – 60 общин;
- Луганская – 37 общин;
- Николаевская – 26 общин;
- Харьковская – 56 общин;
- Херсонская – 49 общин;
- Сумская – 22 общины;
- Черниговская – 5 общин.
В целом в перечень входят 330 общин.
Стоит отметить, что ВПЛ, которые переместились из этих общин, гарантированно получат денежную помощь от государства.
Такие правила начали действовать еще в мае, когда правительство утвердило перечень общин, жители которых получают выплаты.
Поэтому украинцы из этих 330 общин имеют право на ежемесячные выплаты (2-3 тыс. грн) от государства.
Актуальная информация о статусе общин — ниже
С 1 мая Минсоцполитики отменило выплаты внутренне перемещенным лицам, вернувшимся домой.
То есть помощь будут получать только те ВПЛ, которые жили на территориях, где продолжаются боевые действия, и они не могут вернуться домой, а также те, у кого повреждено имущество.