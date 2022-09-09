ВСУ с 1 сентября освободили более тысячи квадратных километров Украины — Зеленский
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские силы обороны с 1 сентября освободили от российских оккупантов десятки населенных пунктов.
Об этом в своем вечернем обращении рассказал президент Владимир Зеленский.
По его словам, сегодня прошла очередная ставка верховного главнокомандующего по поводу боевых действий вдоль всего фронта.
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— В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты, – отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что с 1 сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории.
Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины вернули город Балаклея Харьковской области под контроль Украины.