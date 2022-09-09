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Факты / Україна / Общество

ВСУ с 1 сентября освободили более тысячи квадратных километров Украины — Зеленский

Марта Бондаренко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские силы обороны с 1 сентября освободили от российских оккупантов десятки населенных пунктов.

Об этом в своем вечернем обращении рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, сегодня прошла очередная ставка верховного главнокомандующего по поводу боевых действий вдоль всего фронта.

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— В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты, – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что с 1 сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины вернули город Балаклея Харьковской области под контроль Украины.

Источник: Офис президента
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