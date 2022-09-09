Вересень, 08 в 22:33

Українські сили оборони з 1 вересня звільнили від російських окупантів десятки населених пунктів.

Про це у своєму вечірньому зверненні розповів президент Володимир Зеленський.

За його словами, сьогодні пройшла чергова ставка верховного головнокомандувача щодо бойових дій уздовж усього фронту.

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– У межах оборонних операцій, що тривають, наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився, є нові результати, – зауважив Зеленський.

Президент наголосив, що з 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території.

Раніше Володимир Зеленський підтвердив, що Збройні сили України повернули місто Балаклія, що на Харківщині, під контроль України.