Можливості Росії поповнювати запаси ресурсів на Півдні фактично зведені до нуля – Гуменюк

Вересень, 13 в 21:39

На Херсонському напрямку можливості російських загарбників із забезпечення військ за допомогою переправ фактично зведені до нуля, а жителі не збираються допомогати окупантам з пальним та їжею.

Про це заявила очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

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– Їхні можливості просто мінімізовані фактично до нуля, тому що навіть те, що вони завантажують на ці переправи, не добирається до протилежного берега, тому що спрацьовує вогневий контроль ЗСУ, – зазначила Наталія Гуменюк.

За словами речниці ОК Південь, українські бійці чекають на повне завантаження, а згодом завдають ударів для економії снарядів.

– Вони не можуть доставити продовольство, боєкомплекти, паливно-мастильні матеріали. Звичайно, це їх злить. Вони намагаються посилити поліцейський режим та схиляти місцеве населення до співпраці. Однак люди настільки окрилені тим, що наближаються сили оборони, що мають стійкість та підтримку руху опору, щоб не співпрацювати з окупантами, – запевнила вона.

Наталія Гуменюк розповіла, що загарбники навіть бояться брати їжу в місцевих жителів, тому що бояться отримати отруєне продовольство та воду.

За її словами, Збройні сили України звільнили 13 населених пунктів на Півдні, проте поки що публічно відомо лише про п’ять, які вкотре опинилися під ударами російської армії. До того ж окупанти замінували окремі будинки та різні соціальні об’єкти, коли тікали зі своїх позицій.