Сентябрь, 13 в 10:01

Благотворительный Фонд Вадима Столара передал на нужды подразделения Сил специальных операций (ССО) ВСУ пять бронированных автомобилей повышенной проходимости.

Информация об этом размещена на сайте Фонда.

— Фонд от начала поставил себе цель — обеспечивать максимальную поддержку украинских защитников в борьбе с российским агрессором. А сегодня, когда продолжается успешное контрнаступление ВСУ по всем фронтам, помощь военным нужна как никогда — ведь из-за активных боевых действий амуниция и техника быстрее выходят из строя. Наши волонтеры много общаются с военными, которые говорят о большой нужде в автомобилях, потому что они на фронте – как расходный материал. Поэтому и было решено на этот раз предоставить подразделению сил специальных операций ВСУ именно автомобили, чтобы вместе со всей страной приближать нашу победу над врагом, – рассказал основатель фонда Вадим Столар.

Куратор фонда Наталья Приходько, в свою очередь, отметила, что главным приоритетом при поиске и закупке авто были такие, которые имеют бронирование, потому что оно защищает наших воинов.

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— Фонд Вадима Столара выделил на эту закупку целевой грант – и сегодня мы передаем защитникам пять бронированных автомобилей марки Land Rover Defender Snatch. Я уверена, что эти автомобили сохранят жизни нашим военным и помогут им в выполнении боевых задач, – подчеркнула она.

Тем временем военнослужащий подразделения Сил специальных операций, которому передали автомобили, рассказал, в чем их преимущества и какие задачи они способны выполнять.

— Такие автомобили ценны, во-первых, тем, что имеют высокую проходимость, а во-вторых, тем, что они бронированные. Есть защита от осколков, от пуль, поэтому жизнь военных внутри — в большей безопасности. В них относительно много места для перевозки бойцов с экипировкой. Они достаточно удобны в управлении, несмотря на правый руль. Это внедорожник, а значит, позволяет добраться из пункта А в пункт Б достаточно быстро. Они надежны, и могут без проблем работать в сложных условиях. Такими автомобилями можно перевозить боекомплект, можно перемещать личный состав, можно оперативно вывозить раненых с поля боя, – пояснил военный.

Он добавил, что, поскольку эти автомобили изготовлены в Великобритании, в их пользовании есть своя специфика.

Поэтому бойцы проходят двухнедельные курсы, чтобы переучиться под правый руль и освоить некоторые другие нюансы.

Как отметила Наталья Приходько, Фонд Вадима Столара в помощи ВСУ не сосредотачивается исключительно на автомобилях.

— Наши военные нуждаются и в одежде, и тепловизорах, и дронах. И всем этим мы с начала войны обеспечиваем защитников. На данный момент Фондом предоставлено в ВСУ уже более 20 автомобилей – как бронированных, так и специального назначения, как вот две скорые, которые мы передали недавно. Они уже работают на передовой, помогая эвакуировать раненых. Также мы купили и передали военным более 20 тыс. единиц одежды, более 100 единиц тепловизоров и дронов. И мы не останавливаемся на этом, потому что в работе Фонда первым приоритетом мы ставим как раз помощь нашим защитникам, – констатировала волонтер.

По ее словам, кроме военных, Фонд Вадима Столара помогает и гражданским, которые из-за войны оказались в затруднении.

В частности, предоставляет продуктовые наборы и реализует социальные проекты для детей и взрослых.