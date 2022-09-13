Вересень, 13 в 10:01

Благодійний Фонд Вадима Столара передав на потреби підрозділу Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ п’ять броньованих автомобілів підвищеної прохідності.

Інформацію про це розміщено на сайті Фонду.

– Фонд від початку поставив собі за мету забезпечувати максимальну підтримку українських захисників у боротьбі з російським агресором. А сьогодні, коли триває успішний контрнаступ ЗСУ по всіх фронтах, допомога військовим потрібна як ніколи – адже через активні бойові дії амуніція та техніка швидше виходять з ладу. Наші волонтери багато спілкуються з військовими, які кажуть про велику потребу у автомобілях, тому що вони на фронті – як витратний матеріал. Тому й було вирішено цього разу надати підрозділу сил спеціальних операцій ЗСУ саме автомобілі, щоб разом з усією країною наближати нашу перемогу над ворогом, – розповів засновник Фонду Вадим Столар.

Кураторка Фонду Наталія Приходько у свою чергу наголосила, що головним пріоритетом під час пошуку та закупівлі авто були такі, які мають бронювання, бо воно захищає наших воїнів.

Зараз дивляться

– Фонд Вадима Столара виділив на цю закупівлю цільовий грант – і сьогодні ми передаємо захисникам п’ять броньованих автівок марки Land Rover Defender Snatch. Я впевнена, що ці автомобілі збережуть життя нашим військовим і допоможуть їм у виконанні бойових задач, – підкреслила вона.

Тим часом військовослужбовець підрозділу Сил спеціальних операцій, якому передали автомобілі, розповів, в чому їхні переваги та які завдання вони здатні виконувати.

– Такі автомобілі цінні, по-перше, тим, що мають високу прохідність, а по-друге, тим, що вони броньовані. Є захист від осколків, від куль, тож життя військових усередині у більшій безпеці. В них відносно багато місця для перевезення бійців з екіпіруванням. Вони досить зручні у керуванні, не дивлячись на праве кермо. Це позашляховик, а отже дозволяє дістатися з пункту А до пункту Б досить швидко. Вони надійні, і можуть без проблем працювати у складних умовах. Такими автомобілями можна перевозити боєкомплект, можна переміщувати особовий склад, можна оперативно вивозити поранених з поля бою, – пояснив військовий.

Він додав, що, оскільки ці автомобілі виготовлено у Великій Британії, то в їхньому користуванні є своя специфіка.

Тому бійці проходять двотижневі курси, щоб перевчитися під праве кермо і опанувати деякі інші нюанси.

Як зазначила Наталія Приходько, Фонд Вадима Столара у допомозі ЗСУ не зосереджується виключно на автомобілях.

– Наші військові потребують і одягу, і тепловізорів, і дронів. І всім цим ми з початку війни забезпечуємо захисників. На даний момент Фондом надано до ЗСУ вже понад 20 автівок – як броньованих, так і спеціального призначення, як от дві швидкі, які ми передали нещодавно. Вони вже працюють на передовій, допомагаючи евакуйовувати поранених. Також ми купили і передали військовим понад 20 тис. одиниць одягу, більш як 100 одиниць тепловізорів і дронів. І ми не зупиняємося на цьому, бо в роботі Фонду першим пріоритетом ми ставимо якраз допомогу нашим захисникам, – констатувала волонтерка.

За її словами, окрім військових, Фонд Вадима Столара допомагає і цивільним, які через війну опинилися у скруті.

Зокрема, надає продуктові набори та реалізує соціальні проєкти для дітей та дорослих.