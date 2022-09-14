Нападение РФ на мемориальные места еврейской культуры в Украине обсудят на международной конференции

Сентябрь, 14 в 13:11

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр при поддержке Офиса президента 28 сентября проведет онлайн-конференцию на тему: Война России против Украины – война идеологий и культур. Начало – в 16:00 в Zoom.

Тема очень актуальна, поскольку вероломному нападению со стороны РФ подверглись также мемориальные места Холокоста и еврейской культуры – Бабий Яр в Киеве, Дробицкий Яр в Харьковской области, синагога в Мариуполе. Другие сакральные объекты были опустошены, в частности, кладбища в восточной и центральной Украине.

В конференции примут участие политики, общественные деятели и ученые европейского уровня, чтобы выяснить, как остановить разрушение украинской культуры российскими захватчиками.

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Докладчики:

Михаэль Галер, член Европарламента, глава рабочей группы ЕН

Марек Рутка (Сейм Республики Польша)

Отец Патрик Дебуа, основатель и президент Яхад – Ин Унум, глава Академического совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр

Профессор Адам Даниэль Ротфельд, бывший министр иностранных дел Польши

Георгий Касьянов, профессор Университета Марии Кюри-Склодовской

Андреа Пето, профессор кафедры гендерных исследований Центральноевропейского университета (Венгрия), доктор наук Венгерской академии наук

Василий Расевич, историк

Натан Щаранский, председатель Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр

Александр Квасьневский, президент Польши (1995 – 2005), член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр (уточняется).

Чтобы получить ссылку на трансляцию накануне конференции, нужно заполнить краткую форму регистрации.

Мероприятие будет проводиться на английском и украинском (перевод будет обеспечен).

Организаторы конференции: Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр, Офис президента Украины, а также Дом европейской истории, Европарламент (Брюссель), французская организация Яхад – Ин Унум, занимающаяся обнаружением мест массовых захоронений евреев, рабочая группа Европарламента Бабий Яр – память для будущего, парламентская группа по вопросам памяти преступления Холокоста в Бабьем Яру.