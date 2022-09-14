Нападение РФ на мемориальные места еврейской культуры в Украине обсудят на международной конференции
Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр при поддержке Офиса президента 28 сентября проведет онлайн-конференцию на тему: Война России против Украины – война идеологий и культур. Начало – в 16:00 в Zoom.
Тема очень актуальна, поскольку вероломному нападению со стороны РФ подверглись также мемориальные места Холокоста и еврейской культуры – Бабий Яр в Киеве, Дробицкий Яр в Харьковской области, синагога в Мариуполе. Другие сакральные объекты были опустошены, в частности, кладбища в восточной и центральной Украине.
В конференции примут участие политики, общественные деятели и ученые европейского уровня, чтобы выяснить, как остановить разрушение украинской культуры российскими захватчиками.
Докладчики:
- Михаэль Галер, член Европарламента, глава рабочей группы ЕН
- Марек Рутка (Сейм Республики Польша)
- Отец Патрик Дебуа, основатель и президент Яхад – Ин Унум, глава Академического совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр
- Профессор Адам Даниэль Ротфельд, бывший министр иностранных дел Польши
- Георгий Касьянов, профессор Университета Марии Кюри-Склодовской
- Андреа Пето, профессор кафедры гендерных исследований Центральноевропейского университета (Венгрия), доктор наук Венгерской академии наук
- Василий Расевич, историк
- Натан Щаранский, председатель Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр
- Александр Квасьневский, президент Польши (1995 – 2005), член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр (уточняется).
Чтобы получить ссылку на трансляцию накануне конференции, нужно заполнить краткую форму регистрации.
Мероприятие будет проводиться на английском и украинском (перевод будет обеспечен).
Организаторы конференции: Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр, Офис президента Украины, а также Дом европейской истории, Европарламент (Брюссель), французская организация Яхад – Ин Унум, занимающаяся обнаружением мест массовых захоронений евреев, рабочая группа Европарламента Бабий Яр – память для будущего, парламентская группа по вопросам памяти преступления Холокоста в Бабьем Яру.