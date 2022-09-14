Напад РФ на меморіальні місця єврейської культури в Україні обговорять на міжнародній конференції

Вересень, 14 в 13:11

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр за підтримки Офісу президента 28 вересня проведе онлайн-конференцію на тему: Війна Росії проти України – війна ідеологій і культур. Початок – о 16.00 в Zoom.

Тема дуже актуальна, оскільки віроломного нападу з боку РФ зазнали також меморіальні місця Голокосту та єврейської культури – Бабин Яр у Києві, Дробицький Яр у Харківській області, синагога в Маріуполі. Інші сакральні об’єкти були спустошені, зокрема кладовища у східній та центральній Україні.

У конференції візьмуть участь політики, громадські діячі та науковці європейського рівня, щоб з’ясувати шляхи, як зупинити руйнацію української культури російськими загарбниками.

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Доповідачі:

Міхаель Галер, член Європарламенту, голова робочої групи ЄП

Марек Рутка (Сейм Республіки Польща)

Отець Патрік Дебуа, засновник та президент Яхад – Ін Унум, голова Академічної ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр

Професор Адам Даніель Ротфельд, колишній міністр закордонних справ Польщі

Георгій Касьянов, професор Університету Марії Кюрі-Склодовської

Андреа Пето, професорка кафедри гендерних досліджень Центральноєвропейського університету (Угорщина), докторка наук Угорської академії наук

Василь Расевич, історик

Натан Щаранський, голова Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр

Александр Квасневський, президент Польщі (1995 – 2005), член Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр (уточнюється).

Щоб отримати лінк на трансляцію напередодні конференції, треба заповнити коротку форму реєстрації.

Захід проводитиметься англійською та українською (переклад буде забезпечено).

Організатори конференції: Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр, Офіс президента України, а також Дім європейської історії, Європарламент (Брюссель), французька організація Яхад – Ін Унум, що займається виявленням місць масових поховань євреїв, робоча група Європарламенту Бабин Яр – пам’ять для майбутнього, парламентська група з питань вшанування пам’яті про злочин Голокосту в Бабиному Яру.