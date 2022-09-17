Украина перехватила стратегическую инициативу во время контрнаступления на Харьковщине — Купер

Сентябрь, 17 в 17:50

Между Изюмом, Осколом, Каменкой и Студенком Харьковской области состоялась решающая развязка наступления ВСУ.

Об этом сообщил австрийский военный аналитик Том Купер.

— Сначала украинцы имели слишком мало сил, чтобы атаковать Изюм, и располагались только к северо-востоку от этого города: им понадобилось 8 или 9 сентября, чтобы обезопасить район Веселого. Далее к востоку бездорожье и неровный рельеф замедлили их, и только поздно вечером 9 сентября им удалось добраться до Каменки, — говорит он.

По его мнению, это место удерживали значительно превосходящие российские силы. Также подразделения ВСУ, которые разворачиваются на линии фронта между Бражиковкой, Довгенкой и Святогорском, не смогли прорвать линию фронта 201-й военной базы. Украинские войска дальше на восток начали трехстороннее наступление на Лиман, но не сумели закрепить этот город.

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— Тем не менее, в сочетании с развалом линии фронта северо-западнее этого района и падением Балаклеи, этот шаг расстроил Путина, МО и Генштаб в Москве и Южный ОСК, и они приказали вывести 1-й ГТА, — добавляет Купер.

Конечным результатом этого стало то, что между 9 и 12 сентября 1-й ГТА смог выйти из Изюма через Каменку и Студенок в район между Песками-Радковскими на реке Оскол, Сватовым на северо-востоке и Лиманом.

– Возможно, он оставил позади более 100 танков и других боевых бронированных машин, но – и это важно – он успешно эвакуировал массу своей артиллерии, – говорит военный аналитик.

Также он отмечает, что из-за плохой осведомленности российской стороны РФ не смогла провести ракетные удары по наступающим украинским колоннам.

– Российская система разведки и распространения информации разрушена, и они не знали, где собственные войска, а где украинские. Некоторые из истребителей-бомбардировщиков поразили собственные силы, и — поддавшись полному спектру украинских ПВО (от автоматов и пулеметов до более тяжелых ЗРК, таких как Бук М1), точность их пилотов сильно пострадала. Кроме того, во время этой операции ВКС потеряли около 10 самолетов и вертолетов, — информирует он.

Эта операция побудила первую ГТА поспешно отступить, а РФ вывести все российские и сепаратистские войска к северу от Харькова.

— В сочетании с освобождением восточной Харьковской области это было хорошим подъемом морального духа для Украины, заставив даже россиян осознать, что ВСУ способны их превзойти: действительно, заставив некоторых в Москве прийти к выводу, что они не могут выиграть эту войну. В конце концов эта операция, похоже, стала подтверждением того, что ВСУ также получила стратегическую инициативу, — говорит Купер.

Однако Путин по-прежнему полон решимости продолжать эту войну и обеспечить контроль над Луганском, Донецком, южным Запорожьем, Крымом и Херсоном.

Аналитик говорит, что вчера ВСУ начали новую атаку. По информации РФ, украинские военные пересекли реку Оскол в районе Дворичной и продвигались на восток и юг.

— Действительно, россияне сообщают о скором украинском продвижении в направлении Боровой — это 50 км к югу от Купянска, на восточной стороне Оскола, — говорит он.