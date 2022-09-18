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Факти / Україна / Суспільство

Російським підрозділам навколо Лимана загрожує оточення – ISW

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Російським підрозділам навколо Лимана загрожує оточення – ISW
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України продовжують розширювати свій контрнаступ на схід від річки Оскіл та на північ від річки Сіверський Донець. Це дозволить українським Силам оборони оточити російські підрозділи, що знаходяться довкола Лимана.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що завзятий поступ ЗСУ на схід уздовж північного берега Сіверського Дінця може ліквідувати російські позиції навколо Лимана та відкрити підходи до Лисичанська, а потім і до Сєвєродонецька, що в Луганській області.

Зараз дивляться

Американські експерти вважають, що російські підрозділи в Лимані, мабуть, перебувають у значній частині резервістів БАРС (Бойовий армійський резерв країни) та залишків частин після контрнаступу ЗСУ в Харківській області.

ISW

Раніше австрійський військовий аналітик Том Купер повідомив, що між Ізюмом, Осколом, Кам’янкою та Студенком Харківської області відбулася вирішальна розв’язка наступу ЗСУ.

Джерело: ISW

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