Сентябрь, 19 в 19:32

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что целью ракетных обстрелов ядерных объектов Украины, например, Южноукраинской АЕС, является давление на военно-политическое руководство страны.

Об этом Владислав Селезнев заявил в эфире телеканала FREEDOM.

По его словам, ракетные удары России в последние недели — это не что иное, как одна из составляющих геноцида украинского народа.

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Обстрелы Запорожской и Южноукраинской АЕС являются ядерным террором.

— Последние обстрелы АЕС направлены на то, чтобы создать критические условия для жизни населения Украины. Напомним, что повреждение системы энергогенерации на территории Харьковской области привело к перебоям с энергоснабжением в течение двух дней. Все это создает напряжение, так как Украина входит в осенне-зимний период, — считает Владислав Селезнев.

По его словам, Россию необходимо выгонять из всех международных организаций.

— Не может страна-террорист быть представлена в такой организации, как МАГАТЭ, например, — отмечает военный эксперт, подчеркивая, что все же на Россию можно воздействовать дипломатическим путем.

Напомним, 5 июня российская крылатая ракета Калибр пролетела критически низко над Южноукраинской атомной электростанцией.

А 19 сентября ночью оккупанты обстреляли Южноукраинскую АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов.