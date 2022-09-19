Вересень, 19 в 19:32

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що метою ракетного обстрілу ядерних об’єктів України, наприклад, Південноукраїнської АЕС, є тиск на військово-політичне керівництво країни.

Про це Владислав Селезньов заявив у ефірі телеканалу FREEDOM.

За його словами, ракетні удари Росії в останні тижні – це не що інше, як одна зі складових геноциду українського народу.

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Обстріли Запорізької та Південноукраїнської АЕС є ядерним терором.

– Останні обстріли АЕС спрямовані на створення критичних умов для життя населення України. Нагадаємо, що пошкодження системи енергогенерації на території Харківської області призвело до перебоїв з енергопостачанням протягом двох днів. Все це створює напруження, оскільки Україна входить в осінньо-зимовий період, – вважає Владислав Селезньов.

За його словами, Росію необхідно виганяти зі всіх міжнародних організацій.

– Не може країна-терорист бути представлена ​​в такій організації, як МАГАТЕ, наприклад, – зазначає військовий експерт, наголошуючи, що все ж таки на Росію можна впливати дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, що 5 червня російська крилата ракета Калібр пролетіла критично низько над Південноукраїнською атомною електростанцією.

А 19 вересня вночі окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів.