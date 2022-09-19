Ракета упала в 300 метрах от реакторов: РФ обстреляла Южноукраинскую АЭС
Российские оккупанты ночью обстреляли Южноукраинскую АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов
Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.
— Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов ПАЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон, — отметили они.
Кроме того, отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Также отключились три высоковольтных линии электропередачи.
Все три энергоблока ПАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции нет.
На обстрелы АЭС отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
— Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Должны остановить ее, пока не поздно, — подчеркнул он.
Кроме того, в Центре стратегических коммуникаций и безопасности показали последствия ракетного удара россиян. На фото – момент взрыва и воронки от взрыва ракеты. Ее диаметр – 4 м, глубина – 2 м.
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Фото: Энергоатом