Сентябрь, 19 в 11:33

Российские оккупанты ночью обстреляли Южноукраинскую АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

— Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов ПАЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон, — отметили они.

Кроме того, отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Также отключились три высоковольтных линии электропередачи.

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Все три энергоблока ПАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции нет.

На обстрелы АЭС отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

— Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Должны остановить ее, пока не поздно, — подчеркнул он.

Кроме того, в Центре стратегических коммуникаций и безопасности показали последствия ракетного удара россиян. На фото – момент взрыва и воронки от взрыва ракеты. Ее диаметр – 4 м, глубина – 2 м.

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Фото: Энергоатом