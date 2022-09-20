Сентябрь, 20 в 11:14

Львовский бизнесмен, президент футбольного клуба Рух Григорий Козловский в очередной раз получил несколько знаков отличия и наград за помощь Вооруженным Силам Украины в условиях российской агрессии.

Поощрительным отличием-медалью За особую службу ІІІ степени Григория Козловского наградил врио командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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Кроме того, львовский бизнесмен получил благодарственную грамоту от 45 Отдельной артиллерийской бригады.

— Командование 45 Отдельной артиллерийской бригады выражает Вам искреннюю благодарность за оказание помощи нашей воинской части. В это тяжелое для Украины время Ваш вклад в развитие и становление материальной базы позволяет военнослужащим части качественно выполнять задачи по защите независимости Украины, мира и спокойствия украинских граждан. Выражаем искреннюю благодарность за понимание и уважительное отношение к нелегкой службе украинских воинов, — говорится в тексте награды за подписью командира 45 ОАБр полковника Олега Файдюка.

Также благодарность выразили бойцы 47 артиллерийской бригады – За весомое участие в формировании бригады, действенный вклад в дело уничтожения врага и активную помощь украинскому войску в борьбе за нашу победу.

Еще одна грамота поступила от 184 Учебного центра – За тесное сотрудничество и предоставление волонтерской материальной помощи.

Искренние слова благодарности Григорию Козловскому выразил и Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки – За тесное и многолетнее сотрудничество, активную жизненную и общественную позицию, патриотизм, чрезвычайную самоотверженную работу по содействию и помощи ВСУ.

— С начала войны и я как гражданин и бизнесмен, и футбольный клуб Рух не могли стоять в стороне от потребностей украинской армии и вынужденных переселенцев. Убежден, что каждый может и должен приложить максимум усилий, чтобы приблизить нашу победу. Я и мои единомышленники делают это доступным нам способом – удовлетворяя актуальные потребности армии, конкретных подразделений ВСУ и территориальной обороны. Горжусь тем, что мои скромные заслуги были оценены – эти грамоты и благодарности займут достойное место в моем рабочем кабинете, — отметил Григорий Козловский.

Григорий Козловский добавил, что такие награды заставляют утроить усилия и работать на общую победу еще более настойчиво.

— Надеюсь, это послужит положительным примером для других бизнесменов более активно помогать нашим бойцам, — отметил Григорий Козловский.

Как сообщалось, в конце августа президент футбольного клуба Рух передал двум львовским бригадам шесть военных грузовиков, экскаватор, сетки и 20 раций.

В мае Григорий Козловский был награжден Знаком почета за помощь ВСУ.