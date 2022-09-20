Если не получил повестку: нужно ли явиться в военкомат
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому призывникам и военнообязанным мужчинам активно вручают повестки.
В каждой повестке указана дата, когда мужчине нужно явиться в военный комиссариат. Но есть и те, кто за время полномасштабной войны не получил ни одной повестки.
Нужно ли идти в военкомат без повестки — узнавали Факты ICTV.
Нужно ли идти в военкомат, если не получали повестки
По словам оперативного дежурного Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, каждый мужчина должен был обратиться в военкомат по месту прописки в 10-дневный срок с объявления военного положения, даже если не получил повестку.
Но поскольку 10 дней с объявления военного положения уже прошли, дежурный советует мужчинам все равно обращаться в военкоматы, чтобы в будущем не было проблем.
— С момента объявления военного положения военнообязанные должны явиться в военкоматы в 10-дневный период, даже если повестку они не получили. Если же мужчина не пришел в военкомат, его могут записать в списки уклонистов. Но если военнообязанный добровольно пришел, даже без повестки, никакой ответственности не будет, — уверяет оперативный дежурный.
Кроме того, дежурный добавил, что мужчины обязательно должны сообщить начальнику военкомата (по месту прописки), если меняют свое место пребывания.
Если повестку вручили, но вы не явились
В таком случае на призывника может быть наложена административная или уголовная ответственность. Если вы получили повестку, поставили на ней свою подпись — вы должны явиться в указанное время.
— Если вы не явились по первой официальной повестке, на вас могут наложить административный штраф. Когда же вы прошли медицинскую комиссию и в дальнейшем не являетесь в военкомат, уже может быть наложена уголовная ответственность за уклонение от прохождения военной службы, – предупредил юрист Ростислав Кравец.
По словам юриста, уголовную ответственность могут наложить в случае, если вы прошли медицинскую комиссию и не явились в военкомат по следующему вызову.
За неявку в военкомат без уважительных причин предусмотрен:
- штраф от 85-119 грн;
- за повторное правонарушение — до 255 грн.
Если же призывник уклоняется от прохождения срочной военной службы, ему грозит ограничение свободы на срок до трех лет.
Фото: Укринформ