Сентябрь, 20 в 5:39

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому призывникам и военнообязанным мужчинам активно вручают повестки.

В каждой повестке указана дата, когда мужчине нужно явиться в военный комиссариат. Но есть и те, кто за время полномасштабной войны не получил ни одной повестки.

Нужно ли идти в военкомат без повестки — узнавали Факты ICTV.

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Нужно ли идти в военкомат, если не получали повестки

По словам оперативного дежурного Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, каждый мужчина должен был обратиться в военкомат по месту прописки в 10-дневный срок с объявления военного положения, даже если не получил повестку.

Но поскольку 10 дней с объявления военного положения уже прошли, дежурный советует мужчинам все равно обращаться в военкоматы, чтобы в будущем не было проблем.

— С момента объявления военного положения военнообязанные должны явиться в военкоматы в 10-дневный период, даже если повестку они не получили. Если же мужчина не пришел в военкомат, его могут записать в списки уклонистов. Но если военнообязанный добровольно пришел, даже без повестки, никакой ответственности не будет, — уверяет оперативный дежурный.

Кроме того, дежурный добавил, что мужчины обязательно должны сообщить начальнику военкомата (по месту прописки), если меняют свое место пребывания.

В таком случае на призывника может быть наложена административная или уголовная ответственность. Если вы получили повестку, поставили на ней свою подпись — вы должны явиться в указанное время.

— Если вы не явились по первой официальной повестке, на вас могут наложить административный штраф. Когда же вы прошли медицинскую комиссию и в дальнейшем не являетесь в военкомат, уже может быть наложена уголовная ответственность за уклонение от прохождения военной службы, – предупредил юрист Ростислав Кравец.

По словам юриста, уголовную ответственность могут наложить в случае, если вы прошли медицинскую комиссию и не явились в военкомат по следующему вызову.

За неявку в военкомат без уважительных причин предусмотрен:

штраф от 85-119 грн ;

; за повторное правонарушение — до 255 грн.

Если же призывник уклоняется от прохождения срочной военной службы, ему грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

Фото: Укринформ