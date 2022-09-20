Якщо не отримав повістку: чи потрібно з’явитися у військкомат
В Україні триває загальна мобілізація, тому призовникам та військовозобов’язаним чоловікам активно вручають повістки.
У кожній з них вказана дата, коли чоловіку потрібно з’явитися у військовий комісаріат. Але є й ті, хто за час повномасштабної війни не отримав жодної повістки.
Чи потрібно йти у військкомат без повістки – дізнавалися Факти ICTV.
Чи потрібно йти у військкомат, якщо не отримували повістку
За словами оперативного чергового Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, кожен чоловік повинен був звернутися до військкомату за місцем прописки у 10-денний термін з оголошення воєнного стану, навіть якщо не отримав повістку.
Але оскільки 10 днів з оголошення воєнного стану вже минули, черговий радить чоловікам все одно звертатися у військкомати, аби в майбутньому не мати проблем.
– З моменту оголошення воєнного стану військовозобов’язані повинні з’явитися до військкоматів у 10-денний період, навіть якщо повістку не отримували. Якщо ж чоловік не прийшов у військкомат, його можуть записати у списки ухильників. Але якщо військовозобов’язаний добровільно прийшов, навіть без повістки, жодної відповідальності не буде, – зауважує оперативний черговий.
Крім того, черговий додав, що чоловіки обов’язково мають повідомити начальника військкомату (за місцем прописки), якщо змінюють своє місце перебування.
Якщо повістку вручили, але ви не з’явилися
У такому випадку на призовника може бути накладена адміністративна або кримінальна відповідальність. Якщо ви отримали повістку, поставили на ній свій підпис, ви повинні з’явитись у зазначений час.
– Якщо ви не з’явились за першою офіційною повісткою, на вас можуть накласти адміністративний штраф. Коли ж ви пройшли медичну комісію і в подальшому не з’являєтесь до військкомату, вже може бути кримінальна відповідальність за ухилення від проходження військової служби, – попередив юрист Ростислав Кравець.
За словами юриста, кримінальну відповідальність можуть накласти у випадку, якщо ви пройшли медичну комісію та не з’явилися до військкомату за наступним викликом.
За неявку до військкомату без поважних причин передбачено:
- штраф від 85-119 грн;
- за повторне правопорушення – до 255 грн.
Якщо ж призовник ухиляється від проходження строкової військової служби, йому загрожує обмеження волі на строк до трьох років.
Фото: Укрінформ