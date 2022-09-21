Кличко попросил у Германии для Киева генераторы и мобильные пункты обогрева

Сентябрь, 21 в 14:50

Грядущий отопительный сезон в Киеве и в целом в Украине будет сложным, поэтому мэр столицы Виталий Кличко обратился за помощью к правительству Германии.

– В частности, обратился к федеральному министру экономического сотрудничества и развития Германии предоставить Киеву в качестве помощи генераторы и мобильные пункты обогрева, – сообщил он.

По его словам, столица активно готовится к отопительному сезону и планирует также приобрести мобильные передвижные котельные как резервный источник теплоснабжения на случай внештатных ситуаций.

С их помощью можно обеспечить теплом больницы, детсады, школы, а также пункты обогрева, которые развернет город.

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Виталий Кличко еще в августе заявлял, что власти Киева сделают все возможное, чтобы обеспечить отопление в домах, однако жителям столицы все же следует готовить теплую одежду и одеяла.

Он не исключил, что этой зимой температура в домах киевлян будет ниже нормы.