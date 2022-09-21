Кличко попросив у Німеччини для Києва генератори та мобільні пункти обігріву

Вересень, 21 в 14:50

Прийдешній опалювальний сезон у Києві та загалом в Україні буде складним, тому мер столиці Віталій Кличко звернувся по допомогу до уряду Німеччини.

– Зокрема, звернувся до федерального міністра економічної співпраці та розвитку Німеччини надати Києву в якості допомоги генератори та мобільні пункти обігріву, – повідомив він.

За його словами, столиця активно готується до опалювального сезону і планує також придбати пересувні мобільні котельні як резервне джерело теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій.

За їх допомогою можна забезпечити теплом лікарні, дитсадки, школи, а також пункти обігріву, які розгорне місто.

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Віталій Кличко ще в серпні заявляв, що влада Києва зробить усе можливе, щоб забезпечити опалення в будинках, проте мешканцям столиці все ж варто готувати теплий одяг та ковдри.

Він не виключив, що цієї зими температура в будинках киян буде нижчою за норму.