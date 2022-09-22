Стали известны имена всех защитников, которых Украина освободила из плена — список

Сентябрь, 22 в 1:27

Стали известны имена всех защитников, которых украинским властям удалось освободить из российского плена.

Речь идет о 215 людях, среди которых есть защитники Азовстали и Мариуполя, пограничники, нацгвардейцы и беременные военные-женщины.

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По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, большой обмен пленными состоялся в несколько этапов. Среди освобожденных – офицеры, командиры, Герои Украины, защитники Азовстали и беременные женщины-военные.

— Те, кого россияне хотели лишить жизни, кого называли “нацистами”, наши сильные люди, которых не сломали бои и плен.

Денис Прокопенко (Редис), Сергей Волынский (Волина), Святослав Паламарь, Денис Шлега, Олег Хоменко – командиры из Азовстали. Ермак отметил, что они уже находятся в безопасности.

– Россияне хотели нас шантажировать их жизнями, но мы не дадим им возможности делать это ни с кем, – убежден Ермак.

Также среди освобожденных – 10 иностранцев, воевавших за Украину, и которым угрожали смертью. Они уже находятся в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

Украина обменяла 200 наших героев на Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене. А пятеро героев-командиров Азовстали обменяли на 55 российских пленных, которые, по словам Ермака, не имеют никакого интереса для Украины.