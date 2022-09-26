Обратитесь в Центр сертификации ключей. Они работают на предприятиях и в государственных структурах. Список центров можно просмотреть в Центральном удостоверяющем органе. Услуга будет стоить до 300 грн.

Возьмите с собой необходимые документы: паспорт и его заверенную копию, заверенную копию справки о присвоении идентификационного номера, платежное поручение, заявление на формирование квалифицированного сертификата электронной подписи, USB-флешку.