ШАГ 1. Готовим электронную подпись для регистрации на сайте Пенсионного фонда
Обратитесь в Центр сертификации ключей. Они работают на предприятиях и в государственных структурах. Список центров можно просмотреть в Центральном удостоверяющем органе. Услуга будет стоить до 300 грн.
Возьмите с собой необходимые документы: паспорт и его заверенную копию, заверенную копию справки о присвоении идентификационного номера, платежное поручение, заявление на формирование квалифицированного сертификата электронной подписи, USB-флешку.
ШАГ 2. Регистрируемся на сайте Пенсионного фонда
Когда ваша электронная подпись будет готова, зайдите на сайт Пенсионного фонда и зарегистрируйтесь. Для этого вам нужно нажать кнопку Войти в систему и добавить электронный ключ с USB-флэш-накопителя. После этого необходимо ввести личные данные: ФИО, год рождения и место регистрации.
ШАГ 3. Подаем документы на сайте Пенсионного фонда
В списке услуг выберите пункт Заявление на назначение пенсии. Заполните анкету, страховые данные, документы и контакты. Для раздела Документы понадобятся сканы бумажных оригиналов:
- паспорта;
- сканы документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- скан фото из паспорта.
ШАГ 4. Заполняем заявку на оформление пенсионного удостоверения онлайн
Система автоматически формирует вашу заявку и подскажет, как и где исправить ошибки, если они появились. Когда все будет готово, согласитесь на обработку представленной информации.
ШАГ 5. Получите пенсионное удостоверение
Вам придет смс на указанный номер о решении о назначении пенсии. Время ожидания – 10 дней. После этого нужно посетить сервисный центр и получить свое пенсионное удостоверение. Возьмите в СЦ оригиналы поданных на сайт документов.