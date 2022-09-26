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Факты / Україна / Общество
Анна Голишевская |
Оформление пенсионного удостоверения онлайн: какие документы необходимы и сколько это стоит

Оформление пенсионного удостоверения онлайн: какие документы необходимы и сколько это стоит

Оформить пенсионное удостоверение теперь можно онлайн. Для этого необходимо следовать пошаговой инструкции и собрать необходимые документы. Как оформить пенсионное удостоверение онлайн – смотрите на Фактах ICTV.

ШАГ 1. Готовим электронную подпись для регистрации на сайте Пенсионного фонда

Обратитесь в Центр сертификации ключей. Они работают на предприятиях и в государственных структурах. Список центров можно просмотреть в Центральном удостоверяющем органе. Услуга будет стоить до 300 грн.

Возьмите с собой необходимые документы: паспорт и его заверенную копию, заверенную копию справки о присвоении идентификационного номера, платежное поручение, заявление на формирование квалифицированного сертификата электронной подписи, USB-флешку.

ШАГ 2. Регистрируемся на сайте Пенсионного фонда

Когда ваша электронная подпись будет готова, зайдите на сайт Пенсионного фонда и зарегистрируйтесь. Для этого вам нужно нажать кнопку Войти в систему и добавить электронный ключ с USB-флэш-накопителя. После этого необходимо ввести личные данные: ФИО, год рождения и место регистрации.

ШАГ 3. Подаем документы на сайте Пенсионного фонда

В списке услуг выберите пункт Заявление на назначение пенсии. Заполните анкету, страховые данные, документы и контакты. Для раздела Документы понадобятся сканы бумажных оригиналов:

  • паспорта;
  • сканы документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • скан фото из паспорта.

ШАГ 4. Заполняем заявку на оформление пенсионного удостоверения онлайн

Система автоматически формирует вашу заявку и подскажет, как и где исправить ошибки, если они появились. Когда все будет готово, согласитесь на обработку представленной информации.

ШАГ 5. Получите пенсионное удостоверение

Вам придет смс на указанный номер о решении о назначении пенсии. Время ожидания – 10 дней. После этого нужно посетить сервисный центр и получить свое пенсионное удостоверение. Возьмите в СЦ оригиналы поданных на сайт документов.

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Фото: Unsplash

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