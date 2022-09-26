Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

В Балаклее возобновили электроснабжение, на очереди Изюм – ОП

Валентина Летяк, редактор ленты
Електроенергія
Фото: Depositphotos

В деоккупированные населенные пункты Харьковской области постепенно возвращается цивилизация. В частности, в Балаклее в понедельник, 26 сентября, возобновили энергоснабжение, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, следующий город, который планируют подключить к энергоснабжению – Изюм.

— Наряду с электроэнергией появляются возможности для быстрого возвращения административных и банковских услуг, сможет эффективно работать местное самоуправление и все другие органы, причастные к осозданию системы жизнеобеспечения наших граждан, — подчеркнул Тимошенко.

Сейчас смотрят

Железнодорожное сообщение между Балаклеей и Харьковом было возобновлено 15 сентября.

Читайте
Балаклея в Харьковской области снова под контролем Украины

Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка