В Балаклее возобновили электроснабжение, на очереди Изюм – ОП
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В деоккупированные населенные пункты Харьковской области постепенно возвращается цивилизация. В частности, в Балаклее в понедельник, 26 сентября, возобновили энергоснабжение, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, следующий город, который планируют подключить к энергоснабжению – Изюм.
— Наряду с электроэнергией появляются возможности для быстрого возвращения административных и банковских услуг, сможет эффективно работать местное самоуправление и все другие органы, причастные к осозданию системы жизнеобеспечения наших граждан, — подчеркнул Тимошенко.
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Железнодорожное сообщение между Балаклеей и Харьковом было возобновлено 15 сентября.