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Факты / Україна

Железнодорожное сообщение между Балаклеей и Харьковом заработает с 15 сентября

Анастасия Гевко, редактор ленты
Железнодорожное сообщение между Балаклеей и Харьковом заработает с 15 сентября

С четверга, 15 сентября, между Балаклеей и Харьковом заработает железнодорожное сообщение. Об этом пишет замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

– Первый тестовый поезд Укрзализныци уже прибыл в Балаклею. С завтрашнего дня будет работать железнодорожное сообщение между городом и Харьковом. С мобильным отделением Новой Почты в Изюм привезли модуль Starlink для доступа в интернет. Город возвращается к жизни, – сообщил Тимошенко.

Также он отметил, что в освобожденном Изюме состоялась торжественная церемония поднятия украинского флага, в которой принял участие президент Владимир Зеленский и военные Сил обороны.

– Теперь над городом развевается желто-голубой флаг нашей победы. Наш флаг, свидетельствующий о том, что мы навсегда в нашем Изюме. Город под охраной наших военных, которые защитят людей и не подпустят врага. Наши люди сейчас получают всю необходимую помощь, – заявил замруководителя ОП.

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