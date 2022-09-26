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Факти / Україна / Суспільство

У Балаклії відновили електропостачання, на черзі Ізюм – ОП

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Електроенергія
Фото: Depositphotos

У деокуповані населені пункти Харківщини поступово повертається цивілізація. Зокрема у Балаклії у понеділок, 26 вересня, відновили енергопостачання, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, наступне місто, яке планують підключити до енергопостачання, – Ізюм.

– Разом з електроенергією з’являються можливості для швидкого повернення адміністративних та банківських послуг, зможе ефективно працювати місцеве самоврядування та всі інші органи, що дотичні до утворення системи життєзабезпечення наших громадян, – наголосив Тимошенко.

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