Сентябрь, 29 в 10:11

Министерство культуры и информационной политики рассказало о памятных мероприятиях в Киеве на протяжении 29-30 сентября ко Дню памяти трагедии Бабьего Яра.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

В этом году все события объединены концепцией Годовщина во время боли.

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— Это свидетельство того, что боль не в прошлом, она жива — это живая рана в душе каждого сознательного человека за каждую трагедию и потерянную жизнь, — говорится в сообщении.

29 сентября в 11:00 у символической синагоги Место для размышлений в Бабьем Яру состоится совместная межрелигиозная молитва. В мероприятии примут участие представители НИМЗ Бабий Яр, Мемориального центра Холокоста Бабий Яр, главный раввин Украины Моше Раувен Азман, глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко и народные депутаты и депутаты Киевского городского совета.

Также 29 сентября в 18:00 рядом с памятником Менора состоится молитва с участием представителей Православной церкви Украины, Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов, Римско-католической церкви Украины, Украинской православной церкви, Церкви в Бабьем Яру, Всемирного конгресса украинцев, Украинского института национальной памяти и НИМЗ Бабий Яр.

29-30 сентября можно будет посетить ряд инсталляций, в частности Зеркальное поле, Кристаллическую стену плача, символическую синагогу Место для размышлений, а также художественную выставку Матвея Вайсберга Чужие дома.

29 сентября с 11:00 до 20:00 и 30 сентября с 09:00 до 20:00 все желающие смогут посетить новую инсталляцию Черный куб времени.