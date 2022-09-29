Вересень, 29 в 10:11

Міністерство культури та інформаційної політики розповіло про пам’ятні заходи у Києві впродовж 29-30 вересня до Дня пам’яті трагедії Бабиного Яру.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Цьогоріч усі події об’єднані концепцією Роковини в часи болю.

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– Це свідчення того, що біль не в минулому, він живий — це жива рана в душі кожної свідомої людини за кожну трагедію і загублене життя, – йдеться у повідомленні.

29 вересня об 11:00 біля символічної синагоги Місце для роздумів у Бабиному Яру відбудеться спільна міжрелігійна молитва. У заході візьмуть участь: представники НІМЗ Бабин Яр, Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, головний рабин України Моше Раувен Азман, голова Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, мер Києва Віталій Кличко й народні депутати та депутати Київської міської ради.

Також 29 вересня о 18:00 поруч із пам’ятником Менора відбудеться молитва за участі представників Православної церкви України, Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів, Римо-католицької церкви України, Української православної церкви, Церкви в Бабиному Яру, Світового конгресу українців, Українського інституту національної пам’яті й НІМЗ Бабин Яр.

29-30 вересня можна буде відвідати низку інсталяцій, зокрема, Дзеркальне поле, Кристалічну стіну плачу, символічну синагогу Місце для роздумів, а також художню виставку Матвія Вайсберга Чужі доми.

29 вересня з 11:00 до 20:00 і 30 вересня з 09:00 до 20:00 усі охочі зможуть відвідати нову інсталяцію Чорний куб часу.