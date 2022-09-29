Вересень, 29 в 14:24

Україна повернула з російського полону чотирьох морпіхів та двох цивільних.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його інформацією, Україні вдалося повернути шістьох наших людей – чотирьох морпіхів та двох цивільних.

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Тепер вдома: офіцери – Олексій Булахов та Микола Костенко; солдати – Людмила Герасименко та Іван Земляний; цивільні – Вікторія Андруша та Яна Майборода.

– У кожного з них своя історія. Наприклад, Андрушу Вікторію 27 березня російські солдати забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО, – розповів Єрмак.

Яна Майборода опинилася в полоні, бо окупанти в її телефоні знайшли фотографії їхньої техніки на території Чорнобильської зони.

Військові брали участь у боях за Маріуполь.

За словами голови ОПУ, переговори щодо обміну – це надскладна робота. Проте винагорода за неї – свобода українців.

– Саме це стимулює працювати на максимумі ефективності. Обміни продовжуються. Наша мета – повернути всіх наших людей, – наголосив очільник Офісу президента.

Варто зазначити, що лише цього місяця ми повернули 235 наших людей.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, як російські окупанти фізично знущались з полонених українців та не забезпечували їм навіть елементарних побутових умов.

Фото: Андрій Єрмак