З російського полону повернулися ще шість українців
Україна повернула з російського полону чотирьох морпіхів та двох цивільних.
Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
За його інформацією, Україні вдалося повернути шістьох наших людей – чотирьох морпіхів та двох цивільних.
Тепер вдома: офіцери – Олексій Булахов та Микола Костенко; солдати – Людмила Герасименко та Іван Земляний; цивільні – Вікторія Андруша та Яна Майборода.
– У кожного з них своя історія. Наприклад, Андрушу Вікторію 27 березня російські солдати забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО, – розповів Єрмак.
Яна Майборода опинилася в полоні, бо окупанти в її телефоні знайшли фотографії їхньої техніки на території Чорнобильської зони.
Військові брали участь у боях за Маріуполь.
За словами голови ОПУ, переговори щодо обміну – це надскладна робота. Проте винагорода за неї – свобода українців.
– Саме це стимулює працювати на максимумі ефективності. Обміни продовжуються. Наша мета – повернути всіх наших людей, – наголосив очільник Офісу президента.
Варто зазначити, що лише цього місяця ми повернули 235 наших людей.
Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, як російські окупанти фізично знущались з полонених українців та не забезпечували їм навіть елементарних побутових умов.
Фото: Андрій Єрмак