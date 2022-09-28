Сентябрь, 28 в 19:56

Российские оккупанты физически издевались над пленными украинскими защитниками и не обеспечили им даже элементарных бытовых условий для жизни.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на брифинге 28 сентября.

По его словам, наших защитников и защитниц били резиновыми дубинками, заставляли спать на холодном бетоне и лишили нормальных средств существования — туалетной бумаги, мыла, зубных щеток и пасты.

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— Распространенная практика – пропускали сквозь строй, где били резиновыми дубинками, а когда дубинки ломались, использовали деревянные палки. Часто заставляли долго держать головы опущенными вниз, называя это “удочки вниз” — нарушивший должен получить дополнительные удары, — отметил Лубинец.

Уполномоченный также рассказал, что в местах, где содержались украинские военнопленные, практически не давали пищи и воды. Все защитники кардинально потеряли вес.

– Я общался с парнем, который потерял 63 кг. При выходе парень из Азова мне сказал, что потерял более 70 кг. Наименьшее из того, что я услышал, — 25 кг. При том, что парень маленького роста, сказал, что всегда считал себя худым. Россия практически не давала еды и использовала голод как один из элементов системной пытки, — добавил он.

Лубинец говорит, что абсолютно все освобожденные военнопленные сейчас проходят медицинское восстановление, а дальше их ждет реабилитация.

Фото: Дмитрий Лубинец