Украина ведет переговоры с РФ по обмену пленными “все на всех” — Буданов
В настоящее время Украина ведет переговоры с Россией относительно обмена пленными по формуле “всех на всех”.
Об этом во время встречи с представителями семей украинских пленных заявил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
— Украина продолжает работать над обменами пленных, эта работа никогда не прекращается. В частности, продолжаются переговоры по обмену “всех на всех”, — сообщил он.
Также Буданов отметил, что переговорный процесс касаемо обмена военнопленными достаточно изнурительный. Так, крайний обмен, когда в Украину вернулись 215 воинов, готовился более двух месяцев.
Кроме того, секретарь Координационного штаба Дмитрий Усов отметил, что “Украина работает, чтобы вернуть каждого военнопленного”.
— Многие вещи нельзя раскрывать сейчас, а только в конце, после возвращения всех наших воинов, — добавил он.
Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными