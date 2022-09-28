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Факты / Україна

Украина ведет переговоры с РФ по обмену пленными “все на всех” — Буданов

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Украина ведет переговоры с РФ по обмену пленными “все на всех” — Буданов

В настоящее время Украина ведет переговоры с Россией относительно обмена пленными по формуле “всех на всех”.

Об этом во время встречи с представителями семей украинских пленных заявил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

—  Украина продолжает работать над обменами пленных, эта работа никогда не прекращается. В частности, продолжаются переговоры по обмену “всех на всех”, — сообщил он.

Также Буданов отметил, что переговорный процесс касаемо обмена военнопленными достаточно изнурительный. Так, крайний обмен, когда в Украину вернулись 215 воинов, готовился более двух месяцев.

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Кроме того, секретарь Координационного штаба Дмитрий Усов отметил, что “Украина работает, чтобы вернуть каждого военнопленного”.

— Многие вещи нельзя раскрывать сейчас, а только в конце, после возвращения всех наших воинов, — добавил он.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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