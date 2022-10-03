Октябрь, 03 в 11:28

Прощание с легендарным летчиком, полковником ВСУ Михаилом Матюшенко, погибшим в небе над Черным морем, состоится 3 октября в Буче, сообщил мэр города Анатолий Федорук.

По его словам, Матюшенко героически погиб в воздушном бою, защищая небо Украины. Это произошло еще 26 июня, однако его долго искали.

Федорук рассказал, что военный летчик руководил многими типами самолетов, служил в разных частях, до войны работал руководителем одной из авиакомпаний, возглавлял общественное формирование охраны правопорядка.

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– Свой бесценный опыт работы Михаил Матюшенко – позывной Дед – передавал младшему поколению. И только теперь мы имеем право рассказать правду: “Призрак Киева” возглавлял летчик из Бучи, — подчеркнул Федорук.

Когда Матюшенко возглавил 40 бригаду тактической авиации, она не несла потери в воздухе, то есть все “Киевские привидения” возвращались живыми.

А затем полковник решил усилить южный и восточный фронты:

– Так началась новая операция. Для Михаила Матюшенко это была последняя миссия. Он не вернулся с очередного вылета, и его долго искали. Сегодня он уезжает домой, в Бучу.

Церемония прощания состоится сегодня в 14:00 на Аллее Героев – на кладбище по улице Депутатской, 1.

Источник: Анатолій Федорук

Фото: Анатолій Федорук