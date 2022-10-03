Буча сегодня прощается с летчиком Матюшенко, командовавшим Призраками Киева
Прощание с легендарным летчиком, полковником ВСУ Михаилом Матюшенко, погибшим в небе над Черным морем, состоится 3 октября в Буче, сообщил мэр города Анатолий Федорук.
По его словам, Матюшенко героически погиб в воздушном бою, защищая небо Украины. Это произошло еще 26 июня, однако его долго искали.
Федорук рассказал, что военный летчик руководил многими типами самолетов, служил в разных частях, до войны работал руководителем одной из авиакомпаний, возглавлял общественное формирование охраны правопорядка.
– Свой бесценный опыт работы Михаил Матюшенко – позывной Дед – передавал младшему поколению. И только теперь мы имеем право рассказать правду: “Призрак Киева” возглавлял летчик из Бучи, — подчеркнул Федорук.
Когда Матюшенко возглавил 40 бригаду тактической авиации, она не несла потери в воздухе, то есть все “Киевские привидения” возвращались живыми.
А затем полковник решил усилить южный и восточный фронты:
– Так началась новая операция. Для Михаила Матюшенко это была последняя миссия. Он не вернулся с очередного вылета, и его долго искали. Сегодня он уезжает домой, в Бучу.
Церемония прощания состоится сегодня в 14:00 на Аллее Героев – на кладбище по улице Депутатской, 1.
Источник: Анатолій Федорук
Фото: Анатолій Федорук