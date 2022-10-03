Жовтень, 03 в 11:28

Прощання з легендарним льотчиком, полковником ЗСУ Михайлом Матюшенком, який загинув у небі над Чорним морем, відбудеться 3 жовтня у Бучі, повідомив мер міста Анатолій Федорук.

За його словами, Матюшенко героїчно загинув у повітряному бою, захищаючи небо України. Це сталося ще 26 червня, проте його довго шукали.

Федорук розповів, що військовий льотчик керував багатьма типами літаків, служив у різних частинах, до війни працював керівником однієї з авіакомпаній, очолював громадське формування охорони правопорядку.

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– Свій безцінний досвід роботи Михайло Матюшенко – позивний Дід – передавав молодшому поколінню. І лише тепер ми маємо право розказати правду: “Привид Києва” очолював льотчик з Бучі, – наголосив Федорук.

Коли Матюшенко очолив 40 бригаду тактичної авіації, вона не зазнавала втрат у повітрі, тобто всі “Київські привиди” поверталися живими.

А потім полковник вирішив посилити південний та східний фронти:

– Так почалася нова операція. Для Михайла Матюшенка це була остання місія. Він не повернувся з чергового вильоту, і його довго шукали. Сьогодні він їде додому, в Бучу.

Церемонія прощання відбудеться сьогодні о 14:00 на Алеї Героїв – на цвинтарі по вулиці Депутатській, 1.

Джерело: Анатолій Федорук

Фото: Анатолій Федорук