Буча сьогодні прощається з льотчиком Матюшенком, який командував Привидами Києва
Прощання з легендарним льотчиком, полковником ЗСУ Михайлом Матюшенком, який загинув у небі над Чорним морем, відбудеться 3 жовтня у Бучі, повідомив мер міста Анатолій Федорук.
За його словами, Матюшенко героїчно загинув у повітряному бою, захищаючи небо України. Це сталося ще 26 червня, проте його довго шукали.
Федорук розповів, що військовий льотчик керував багатьма типами літаків, служив у різних частинах, до війни працював керівником однієї з авіакомпаній, очолював громадське формування охорони правопорядку.
– Свій безцінний досвід роботи Михайло Матюшенко – позивний Дід – передавав молодшому поколінню. І лише тепер ми маємо право розказати правду: “Привид Києва” очолював льотчик з Бучі, – наголосив Федорук.
Коли Матюшенко очолив 40 бригаду тактичної авіації, вона не зазнавала втрат у повітрі, тобто всі “Київські привиди” поверталися живими.
А потім полковник вирішив посилити південний та східний фронти:
– Так почалася нова операція. Для Михайла Матюшенка це була остання місія. Він не повернувся з чергового вильоту, і його довго шукали. Сьогодні він їде додому, в Бучу.
Церемонія прощання відбудеться сьогодні о 14:00 на Алеї Героїв – на цвинтарі по вулиці Депутатській, 1.
Джерело: Анатолій Федорук
Фото: Анатолій Федорук