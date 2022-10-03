Октябрь, 03 в 7:38

В течение 2022 года украинцы застанут пять повышений пенсионных и различных социальных выплат. Некоторые из них уже состоялись.

До конца года перерасчет пенсий еще запланирован на 1 октября и 1 декабря.

Как будет расти минимальная пенсия и другие социальные выплаты до конца 2022 года — узнавали Факты ICTV.

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Индексация пенсий до конца 2022 года

Когда Размер минимальной пенсии 1 июля 2 027 грн 1 октября 2 680 грн; 3 000 грн 1 декабря 2 093 грн; 2 500 грн

В январе 2022 года произошло первое повышение минимальной пенсии, которая составляет 1 934 грн. Последнее повышение пенсий произошло 1 июля.

1 июля — увеличился прожиточный минимум, соответственно повысилась и минимальная пенсия — до 2 027 грн .

— увеличился прожиточный минимум, соответственно повысилась и минимальная пенсия — . 1 октября — минимальная заработная плата увеличится до 6,7 тыс. грн. Минимальная пенсионная выплата составит 2 680 грн . Это касается неработающих лиц, которые достигли возраста 65 + и имеют страховой стаж : мужчины не менее 35 лет, женщины – не менее 30 лет.

— минимальная заработная плата увеличится до 6,7 тыс. грн. Минимальная пенсионная выплата составит . Это касается неработающих лиц, которые достигли возраста и имеют : мужчины не менее 35 лет, женщины – не менее 30 лет. 1 октября — для пенсионеров 70+ со стажем 35 лет (для мужчин) и 30 (для женщин) лет — минимальная пенсия устанавливается на уровне 3 тыс. грн .

— для пенсионеров со стажем 35 лет (для мужчин) и 30 (для женщин) лет — минимальная пенсия устанавливается на уровне . 1 декабря — увеличится прожиточный минимум, поэтому повысят минимальные пенсии. Минимальная увеличится с 2 027 грн до 2 093 грн.

Именно в декабре установят минимальную пенсию в размере 2 500 грн для пенсионеров в возрасте 60-70 лет, которые не работают, при наличии достаточного стажа (30 лет для женщин, 35 – для мужчин).

Если страховой стаж меньше 30 и 35 лет, то минимальная пенсия на 1 декабря будет устанавливаться пропорционально имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 2 500 грн.

Индексация социальных выплат до конца 2022 года