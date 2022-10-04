Октябрь, 04 в 15:53

Планы РФ по захвату Украины уже давно пошли наперекосяк, поэтому все, что остается российскому диктатору — угрожать ядерным ударом. Главная цель России — напугать украинцев и вызвать панику среди населения.

Хоть ядерный удар маловероятен, нужно быть готовыми к любому ходу событий.

Как подготовить укрытие и сколько придется там сидеть во время ядерного удара — узнавали Факты ICTV.

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Ядерный удар: готовим укрытие

Прежде всего узнайте, где находится ближайшее укрытие. Оно должно располагаться в пятиминутной доступности от вашего дома.

Если специального убежища поблизости нет, укрыться можно в подвале многоэтажки. Если у вас частный дом — это может быть погреб либо подвал, где обычно хранится консервация.

В крайнем случае защитой могут служить ваша квартира или дом. Главное, правильно их подготовить.

Поэтому надежным укрытием могут быть:

многоэтажные кирпичные или бетонные конструкции;

центральные помещения крупных офисных зданий, многоэтажных торговых центров;

подвалы, тоннели, метро и другие подземные зоны.

В случае экстренной ситуации вы должны немедленно направиться в укрытие. Подготовится лучше заблаговременно, ведь после удара время — ваш самый ценный ресурс.

Главные правила подготовки укрытия:

В помещение не должен попадать зараженный воздух. Поэтому закройте все окна, двери, вентиляционные отверстия. Если вы в квартире — перейдите в комнату, где нет окон (коридор, ванная, гардеробная, тамбур). Если у вас есть домашние животные, держите их рядом и не выпускайте на улицу. Закройте отверстия и щели подручными средствами (скотч, смоченная водой ткань, мокрая бумага). Отключите системы вентиляции, кондиционеры и обогреватели.

Оставаться в укрытии необходимо до тех пор, пока официальные власти не предоставили других указаний.

В вашем укрытии должно быть:

место для сидения: стулья, скамейки или кровати, спортивные маты, карематы;

теплые одеяла или спальники;

полиэтиленовые пакеты;

скотч;

тряпки и влажные салфетки;

вода для очистки тела, предметов от зараженной пыли;

питьевая вода;

запас консервов и сублимированной пищи;

контейнеры для продуктов питания;

резервное искусственное освещение (фонари, свечи, керосиновые лампы и т. д.);

огнетушители;

аптечка со средствами оказания неотложной медицинской помощи;

респираторы FFP2 и FFP3 в расчете на вашу семью;

средства связи и оповещения (телефон, радиоприемник на батарейках, интернет, рекомендована установка Wi-Fi устройств).

Все эти вещи стоит заблаговременно снести в хранилище или просто подготовить.

Тревожный чемоданчик

Также следует сложить тревожный чемоданчик. Там обязательно должны быть:

Сменная одежда — хотя бы один комплект. Одежда должна закрывать участки кожи, поэтому положите белье, носки, штаны, кофту, шапку, маску (лучше респиратор), наушники, очки, удобную обувь.

— хотя бы один комплект. Одежда должна закрывать участки кожи, поэтому положите белье, носки, штаны, кофту, шапку, маску (лучше респиратор), наушники, очки, удобную обувь. Еда , которая долго не будет портиться и неприхотлива в приготовлении.

, которая долго не будет портиться и неприхотлива в приготовлении. Вода — питьевая и техническая. Должна храниться в бутылках или других герметичных контейнерах.

— питьевая и техническая. Должна храниться в бутылках или других герметичных контейнерах. Аптечка — в ней обязательно должны быть: калий йодид, латран (ондансетрон), фероцен, препарат Б-190, препарат Защита.

— в ней обязательно должны быть: калий йодид, латран (ондансетрон), фероцен, препарат Б-190, препарат Защита. Фонарик и запасные батарейки.

и запасные батарейки. Копии и оригиналы важных документов .

. Скотч, пленка, плотная ткань, которыми можно уплотнять окна и двери.

Средства гигиены.

Пластиковые герметичные пакеты для грязных вещей.

Кстати, напитки и еда, которые были в холодильнике, безопасны для употребления. Кроме того, вода из унитаза или водонагревателя тоже не будет содержать радиоактивных веществ.

Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя, а также для протирания поверхностей емкостей, где находится пища и вода. Даже если водопроводная вода загрязнена, вы все равно можете использовать ее для обеззараживания.

Любой радиоактивный материал, который попадает в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасным для мытья кожи, волос и одежды.

Пользуясь этими правилами, подготовьте качественный тревожный чемоданчик.

Сколько придется сидеть в укрытии

В Киевском научно-исследовательском институте отмечают, что лучшей стратегией после ядерного взрыва будет как можно дольше оставаться в укрытии.

В общем находиться в укрытии надо не менее 24 часов, пока не будет официального оповещения от органов власти.

— Уже через 7 часов доза радиации в зоне поражения упадет десятикратно, через 49 часов – в 100 раз, а через 14 дней – в тысячу, — уверяют в Киевском научно-исследовательском институте.

Спустя 14 недель даже в бывшей красной зоне можно будет гулять почти без риска для жизни.

Итак, первые три-четыре дня лучше вообще не выходить на улицу. Если у вас хватает еды и воды, стоит оставаться в укрытии минимум неделю.