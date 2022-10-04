Сколько придется сидеть в укрытии после ядерного удара и как подготовить убежище
Планы РФ по захвату Украины уже давно пошли наперекосяк, поэтому все, что остается российскому диктатору — угрожать ядерным ударом. Главная цель России — напугать украинцев и вызвать панику среди населения.
Хоть ядерный удар маловероятен, нужно быть готовыми к любому ходу событий.
Как подготовить укрытие и сколько придется там сидеть во время ядерного удара — узнавали Факты ICTV.
Ядерный удар: готовим укрытие
Прежде всего узнайте, где находится ближайшее укрытие. Оно должно располагаться в пятиминутной доступности от вашего дома.
Если специального убежища поблизости нет, укрыться можно в подвале многоэтажки. Если у вас частный дом — это может быть погреб либо подвал, где обычно хранится консервация.
В крайнем случае защитой могут служить ваша квартира или дом. Главное, правильно их подготовить.
Поэтому надежным укрытием могут быть:
- многоэтажные кирпичные или бетонные конструкции;
- центральные помещения крупных офисных зданий, многоэтажных торговых центров;
- подвалы, тоннели, метро и другие подземные зоны.
В случае экстренной ситуации вы должны немедленно направиться в укрытие. Подготовится лучше заблаговременно, ведь после удара время — ваш самый ценный ресурс.
Главные правила подготовки укрытия:
- В помещение не должен попадать зараженный воздух. Поэтому закройте все окна, двери, вентиляционные отверстия.
- Если вы в квартире — перейдите в комнату, где нет окон (коридор, ванная, гардеробная, тамбур).
- Если у вас есть домашние животные, держите их рядом и не выпускайте на улицу.
- Закройте отверстия и щели подручными средствами (скотч, смоченная водой ткань, мокрая бумага).
- Отключите системы вентиляции, кондиционеры и обогреватели.
Оставаться в укрытии необходимо до тех пор, пока официальные власти не предоставили других указаний.
В вашем укрытии должно быть:
- место для сидения: стулья, скамейки или кровати, спортивные маты, карематы;
- теплые одеяла или спальники;
- полиэтиленовые пакеты;
- скотч;
- тряпки и влажные салфетки;
- вода для очистки тела, предметов от зараженной пыли;
- питьевая вода;
- запас консервов и сублимированной пищи;
- контейнеры для продуктов питания;
- резервное искусственное освещение (фонари, свечи, керосиновые лампы и т. д.);
- огнетушители;
- аптечка со средствами оказания неотложной медицинской помощи;
- респираторы FFP2 и FFP3 в расчете на вашу семью;
- средства связи и оповещения (телефон, радиоприемник на батарейках, интернет, рекомендована установка Wi-Fi устройств).
Все эти вещи стоит заблаговременно снести в хранилище или просто подготовить.
Тревожный чемоданчик
Также следует сложить тревожный чемоданчик. Там обязательно должны быть:
- Сменная одежда — хотя бы один комплект. Одежда должна закрывать участки кожи, поэтому положите белье, носки, штаны, кофту, шапку, маску (лучше респиратор), наушники, очки, удобную обувь.
- Еда, которая долго не будет портиться и неприхотлива в приготовлении.
- Вода — питьевая и техническая. Должна храниться в бутылках или других герметичных контейнерах.
- Аптечка — в ней обязательно должны быть: калий йодид, латран (ондансетрон), фероцен, препарат Б-190, препарат Защита.
- Фонарик и запасные батарейки.
- Копии и оригиналы важных документов.
- Скотч, пленка, плотная ткань, которыми можно уплотнять окна и двери.
- Средства гигиены.
- Пластиковые герметичные пакеты для грязных вещей.
Кстати, напитки и еда, которые были в холодильнике, безопасны для употребления. Кроме того, вода из унитаза или водонагревателя тоже не будет содержать радиоактивных веществ.
Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя, а также для протирания поверхностей емкостей, где находится пища и вода. Даже если водопроводная вода загрязнена, вы все равно можете использовать ее для обеззараживания.
Любой радиоактивный материал, который попадает в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасным для мытья кожи, волос и одежды.
Пользуясь этими правилами, подготовьте качественный тревожный чемоданчик.
Сколько придется сидеть в укрытии
В Киевском научно-исследовательском институте отмечают, что лучшей стратегией после ядерного взрыва будет как можно дольше оставаться в укрытии.
В общем находиться в укрытии надо не менее 24 часов, пока не будет официального оповещения от органов власти.
— Уже через 7 часов доза радиации в зоне поражения упадет десятикратно, через 49 часов – в 100 раз, а через 14 дней – в тысячу, — уверяют в Киевском научно-исследовательском институте.
Спустя 14 недель даже в бывшей красной зоне можно будет гулять почти без риска для жизни.
Итак, первые три-четыре дня лучше вообще не выходить на улицу. Если у вас хватает еды и воды, стоит оставаться в укрытии минимум неделю.