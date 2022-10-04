Жовтень, 04 в 15:53

Плани РФ щодо захоплення України вже давно пішли шкереберть, тож усе, що залишається російському диктатору – погрожувати ядерним ударом. Головна мета Росії – налякати українців та спричинити паніку серед населення.

Хоча ядерний удар малоймовірний, необхідно бути готовими до будь-якого перебігу подій.

Як підготувати укриття та скільки доведеться там сидіти під час ядерного удару – дізнавалися Факти ICTV.

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Ядерний удар: готуємо укриття

Передусім дізнайтеся, де найближче укриття. Воно має розташовуватись у п’ятихвилинній доступності від вашого будинку.

Якщо спеціального укриття поблизу немає, укритися можна у підвалі багатоповерхівки. Якщо у вас приватний будинок – це може бути льох або підвал, де зазвичай зберігається консервація.

На крайній випадок захистом може слугувати ваша квартира чи будинок. Головне, правильно їх підготувати.

Тож надійним укриттям можуть бути:

багатоповерхові цегляні або бетонні конструкції;

центральні приміщення великих офісних будівель, багатоповерхових торгових центрів;

підвали, тунелі, метро та інші підземні зони.

У разі екстреної ситуації ви повинні негайно вирушити в укриття. Підготувати свою схованку краще завчасно, адже у випадку удару час – ваш найцінніший ресурс.

Головні правила підготовки укриття: У приміщення не повинне потрапляти заражене повітря . Тому закрийте усі вікна, двері, вентиляційні отвори.

. Тому закрийте усі вікна, двері, вентиляційні отвори. Якщо ви в квартирі – перейдіть у кімнату, де немає вікон (коридор, ванна, гардеробна, тамбур).

(коридор, ванна, гардеробна, тамбур). Якщо ви маєте домашніх тварин, тримайте їх поруч і не випускайте на вулицю.

Закрийте отвори та щілини підручними засобами (скотч, змочена водою тканина, мокрий папір).

підручними засобами (скотч, змочена водою тканина, мокрий папір). Вимкніть системи вентиляції, кондиціонери та обігрівачі. Залишатися в укритті необхідно до того часу, допоки офіційна влада не надала інших вказівок. У вашому укритті повинно бути: місця для сидіння: стільці, лавки чи ліжка, спортивні мати, каримати;

теплі ковдри або спальники;

поліетиленові пакети та скотч;

ганчірки та вологі серветки;

вода для очищення тіла та предметів від зараженого пилу;

питна вода;

запас консервів та сублімованої їжі;

контейнери для харчів;

резервне освітлення (ліхтарі, свічки, гасові лампи);

вогнегасники;

аптечка із засобами надання невідкладної медичної допомоги;

респіратори FFP2 та FFP3 у розрахунку на вашу родину;

засоби зв’язку – телефон, радіоприймач на батарейках, інтернет, встановлення Wi-Fi пристроїв. Усі ці речі варто завчасно знести у сховище або просто підготувати. Тривожна валізка

Також необхідно завчасно скласти тривожну валізку. У ній обов’язково мають бути:

Змінний одяг – хоча б один комплект. Одягу належить закривати ділянки шкіри, тому покладіть білизну, шкарпетки, штани, кофту, шапку, маску (бажано респіратор), навушники, окуляри, зручне взуття.

– хоча б один комплект. Одягу належить закривати ділянки шкіри, тому покладіть білизну, шкарпетки, штани, кофту, шапку, маску (бажано респіратор), навушники, окуляри, зручне взуття. Їжа , яка довго не буде псуватись та невибаглива у приготуванні.

, яка довго не буде псуватись та невибаглива у приготуванні. Вода – питна та технічна. Має зберігатися у пляшках чи інших герметичних контейнерах.

– питна та технічна. Має зберігатися у пляшках чи інших герметичних контейнерах. Аптечка – у ній обов’язково повинні бути: калій йодид , латран (ондансетрон), фероцен, препарат Б-190, препарат Захист.

– у ній обов’язково повинні бути: , Ліхтарик та запасні батарейки.

та запасні батарейки. Копії та оригінали важливих документів.

Скотч, плівка, щільна тканина, якими можна ущільнювати вікна й двері.

Засоби гігієни.

Пластикові герметичні пакети для брудних речей.

Пам’ятайте, напої та їжа у холодильнику безпечні для вживання.

Крім того, вода з унітаза або водонагрівача не буде містити радіоактивних речовин.

Водопровідну або колодязну воду можна використовувати для миття себе, а також для протирання поверхонь, де стоять їжа та вода.

Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження.

Будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу.

Користуючись цими правилами, підготуйте якісну тривожну валізку.

Скільки доведеться сидіти в укритті

У Київському науково-дослідному інституті зазначають, що найкращою стратегію після ядерного вибуху буде якнайдовше залишатись в укритті.

Загалом перебувати в укритті треба щонайменше 24 години, поки не буде офіційного сповіщення від органів влади.

– Уже через 7 годин доза радіації в зоні ураження впаде десятикратно, через 49 годин – у 100 разів, а через 14 днів – у тисячу, – запевняють у Київському науково-дослідному інституті.

Через 14 тижнів навіть у колишній червоній зоні можна буде гуляти майже без ризику для життя.

Отже, перші три-чотири дні краще взагалі не виходити на вулицю. Якщо у вас вистачає їжі та води, варто залишатись в укритті щонайменше тиждень.