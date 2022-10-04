Скільки доведеться сидіти в укритті після ядерного удару та як підготувати сховище
Плани РФ щодо захоплення України вже давно пішли шкереберть, тож усе, що залишається російському диктатору – погрожувати ядерним ударом. Головна мета Росії – налякати українців та спричинити паніку серед населення.
Хоча ядерний удар малоймовірний, необхідно бути готовими до будь-якого перебігу подій.
Як підготувати укриття та скільки доведеться там сидіти під час ядерного удару – дізнавалися Факти ICTV.
Ядерний удар: готуємо укриття
Передусім дізнайтеся, де найближче укриття. Воно має розташовуватись у п’ятихвилинній доступності від вашого будинку.
Якщо спеціального укриття поблизу немає, укритися можна у підвалі багатоповерхівки. Якщо у вас приватний будинок – це може бути льох або підвал, де зазвичай зберігається консервація.
На крайній випадок захистом може слугувати ваша квартира чи будинок. Головне, правильно їх підготувати.
Тож надійним укриттям можуть бути:
- багатоповерхові цегляні або бетонні конструкції;
- центральні приміщення великих офісних будівель, багатоповерхових торгових центрів;
- підвали, тунелі, метро та інші підземні зони.
У разі екстреної ситуації ви повинні негайно вирушити в укриття. Підготувати свою схованку краще завчасно, адже у випадку удару час – ваш найцінніший ресурс.
Головні правила підготовки укриття:
- У приміщення не повинне потрапляти заражене повітря. Тому закрийте усі вікна, двері, вентиляційні отвори.
- Якщо ви в квартирі – перейдіть у кімнату, де немає вікон (коридор, ванна, гардеробна, тамбур).
- Якщо ви маєте домашніх тварин, тримайте їх поруч і не випускайте на вулицю.
- Закрийте отвори та щілини підручними засобами (скотч, змочена водою тканина, мокрий папір).
- Вимкніть системи вентиляції, кондиціонери та обігрівачі.
Залишатися в укритті необхідно до того часу, допоки офіційна влада не надала інших вказівок.
У вашому укритті повинно бути:
- місця для сидіння: стільці, лавки чи ліжка, спортивні мати, каримати;
- теплі ковдри або спальники;
- поліетиленові пакети та скотч;
- ганчірки та вологі серветки;
- вода для очищення тіла та предметів від зараженого пилу;
- питна вода;
- запас консервів та сублімованої їжі;
- контейнери для харчів;
- резервне освітлення (ліхтарі, свічки, гасові лампи);
- вогнегасники;
- аптечка із засобами надання невідкладної медичної допомоги;
- респіратори FFP2 та FFP3 у розрахунку на вашу родину;
- засоби зв’язку – телефон, радіоприймач на батарейках, інтернет, встановлення Wi-Fi пристроїв.
Усі ці речі варто завчасно знести у сховище або просто підготувати.
Тривожна валізка
Також необхідно завчасно скласти тривожну валізку. У ній обов’язково мають бути:
- Змінний одяг – хоча б один комплект. Одягу належить закривати ділянки шкіри, тому покладіть білизну, шкарпетки, штани, кофту, шапку, маску (бажано респіратор), навушники, окуляри, зручне взуття.
- Їжа, яка довго не буде псуватись та невибаглива у приготуванні.
- Вода – питна та технічна. Має зберігатися у пляшках чи інших герметичних контейнерах.
- Аптечка – у ній обов’язково повинні бути: калій йодид, латран (ондансетрон), фероцен, препарат Б-190, препарат Захист.
- Ліхтарик та запасні батарейки.
- Копії та оригінали важливих документів.
- Скотч, плівка, щільна тканина, якими можна ущільнювати вікна й двері.
- Засоби гігієни.
- Пластикові герметичні пакети для брудних речей.
Пам’ятайте, напої та їжа у холодильнику безпечні для вживання.
Крім того, вода з унітаза або водонагрівача не буде містити радіоактивних речовин.
Водопровідну або колодязну воду можна використовувати для миття себе, а також для протирання поверхонь, де стоять їжа та вода.
Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження.
Будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу.
Користуючись цими правилами, підготуйте якісну тривожну валізку.
Скільки доведеться сидіти в укритті
У Київському науково-дослідному інституті зазначають, що найкращою стратегію після ядерного вибуху буде якнайдовше залишатись в укритті.
Загалом перебувати в укритті треба щонайменше 24 години, поки не буде офіційного сповіщення від органів влади.
– Уже через 7 годин доза радіації в зоні ураження впаде десятикратно, через 49 годин – у 100 разів, а через 14 днів – у тисячу, – запевняють у Київському науково-дослідному інституті.
Через 14 тижнів навіть у колишній червоній зоні можна буде гуляти майже без ризику для життя.
Отже, перші три-чотири дні краще взагалі не виходити на вулицю. Якщо у вас вистачає їжі та води, варто залишатись в укритті щонайменше тиждень.