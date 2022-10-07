Наев рассказал, как офицер разведки ВСУ испортил планы РФ захватить Одессу
Один из офицеров разведки Вооруженных сил Украины испортил планы российской армии взять Одессу. Об этом заявил генерал-лейтенант и командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
По словам военного ВСУ, он понял, что блицкриг россиян провалился, когда армии РФ не удалось захватить Киев и Одессу.
– То, что им не удалось захватить Киев. А второе – когда разбились их мечты наступать в направлении Одессы. На моем пункте управления был офицер разведки, который заранее разгадал замысел вражеских сил.
Противник пытался пройти не сквозь Николаев и дальше по дороге вдоль побережья на Одессу, а пытался обойти его выше, двигаться вдоль административной границы Николаевской и Одесской областей к так называемой ПМР, где соединиться с силами российских войск на территории непризнанного Приднестровья, охватив сразу две области.
По его словам, ВСУ не дали врагу высадить десант в Одесской области, в частности, благодаря огненным ударам. После провала миссии РФ сосредоточила свои силы на Донецком и Луганском направлениях.
– Было несколько опасных городов для высадки десанта – Южное, Залив и Вилково, где мы сосредоточили свою противодесантную оборону. Выставили минное заграждение в акваториях, привлекали уже новейшие наши Нептуны.
Враг пытался обойти, но огневым поражением мы запрещали им это сделать. Их первая цель молниеносной наступательной операции не удалась, тогда они сосредотачивали усилия только на Донецком и Луганском направлениях.