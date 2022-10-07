Наев рассказал, как офицер разведки ВСУ испортил планы РФ захватить Одессу

Октябрь, 07 в 18:45

Один из офицеров разведки Вооруженных сил Украины испортил планы российской армии взять Одессу. Об этом заявил генерал-лейтенант и командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

По словам военного ВСУ, он понял, что блицкриг россиян провалился, когда армии РФ не удалось захватить Киев и Одессу.

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– То, что им не удалось захватить Киев. А второе – когда разбились их мечты наступать в направлении Одессы. На моем пункте управления был офицер разведки, который заранее разгадал замысел вражеских сил. Противник пытался пройти не сквозь Николаев и дальше по дороге вдоль побережья на Одессу, а пытался обойти его выше, двигаться вдоль административной границы Николаевской и Одесской областей к так называемой ПМР, где соединиться с силами российских войск на территории непризнанного Приднестровья, охватив сразу две области.

По его словам, ВСУ не дали врагу высадить десант в Одесской области, в частности, благодаря огненным ударам. После провала миссии РФ сосредоточила свои силы на Донецком и Луганском направлениях.