Разведка озвучивала разные даты: Наев о начале полномасштабного вторжения россиян

Октябрь, 07 в 17:40

Российская армия совершила полномасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля. О начале наступления стало известно 23 февраля, когда разведка сообщила о текущей ситуации.

Об этом заявил генерал-лейтенант и командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Он рассказал, когда именно понял, что скоро начнется полномасштабное вторжение РФ.

– Когда началась ненужная эвакуация мирного населения на оккупированной территории. Я понял, что это идет к началу вооруженной агрессии РФ. Наши партнеры и разведка постоянно предоставляли нам информацию, что враг готовится к агрессии. Назывались разные даты – 19 февраля, затем от 20 до 25 февраля. И 23 февраля я получил одно разведывательное сообщение, из которого выходило, что вооруженная агрессия может начаться в 4:00 24 февраля. Я лично позвонил всем подчиненным мне генералам и приказал им привести все силы в готовность. Командующий группировкой Военно-морских сил получил задание начать подготовку к минированию акватории моря.

Наев рассказал, почему раньше Черное море не защищали минами. По его словам, это могло навредить передвигавшимся на воде гражданским судам.

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