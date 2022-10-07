Разведка озвучивала разные даты: Наев о начале полномасштабного вторжения россиян
Российская армия совершила полномасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля. О начале наступления стало известно 23 февраля, когда разведка сообщила о текущей ситуации.
Об этом заявил генерал-лейтенант и командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Он рассказал, когда именно понял, что скоро начнется полномасштабное вторжение РФ.
– Когда началась ненужная эвакуация мирного населения на оккупированной территории. Я понял, что это идет к началу вооруженной агрессии РФ. Наши партнеры и разведка постоянно предоставляли нам информацию, что враг готовится к агрессии. Назывались разные даты – 19 февраля, затем от 20 до 25 февраля.
И 23 февраля я получил одно разведывательное сообщение, из которого выходило, что вооруженная агрессия может начаться в 4:00 24 февраля. Я лично позвонил всем подчиненным мне генералам и приказал им привести все силы в готовность. Командующий группировкой Военно-морских сил получил задание начать подготовку к минированию акватории моря.
Наев рассказал, почему раньше Черное море не защищали минами. По его словам, это могло навредить передвигавшимся на воде гражданским судам.
— Передвигались гражданские суда, не было объявлено военное положение. По законодательству, только в военное время, по объявлению военного положения, можно создавать минные заграждения в акватории Черного моря.
Около 02:00 ночи генерал, отвечавший за Воздушные силы, доложил мне, что на территории Республики Беларусь, в воздух взлетел самолет-ретранслятор и самолет воздушной наводки на цели. Я спросил его: когда-нибудь такое было? Он сказал: впервые. Я сказал: тогда точно ждем. Я немедленно доложил об этом главнокомандующему ВСУ. Первая реакция генерала Залужного: их надо бить, понял? Я сказал: понял.