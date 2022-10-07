Наєв розповів, як офіцер розвідки ЗСУ зіпсував плани РФ захопити Одесу

Жовтень, 07 в 18:45

Один з офіцерів розвідки Збройних сил України зіпсував плани російської армії взяти Одесу. Про це заявив генерал-лейтенант і командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

За словами військового ЗСУ, він зрозумів, що бліцкриг росіян провалився, коли армії РФ не вдалося захопити Київ та Одесу.

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– Те, що їм не вдалося захопити Київ. А друге – коли розбилися їхні мрії наступати в напрямку Одеси. На моєму пункті управління був офіцер розвідки, який завчасно розгадав замисел ворожих сил. Противник намагався пройти не крізь Миколаїв і далі дорогою вздовж узбережжя на Одесу, а намагався обійти його вище, рухатися вздовж адміністративної межі Миколаївської та Одеської областей до так званої ПМР, де з’єднатися з силами російських військ на території невизнаного Придністров’я, охопивши одразу дві області.

За його словами, ЗСУ не дали ворогові висадити десант в Одеській області, зокрема, завдяки вогневим ударам. Після провалу місії РФ зосередила свої сили на Донецькому та Луганському напрямках.