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Факти / Україна / Суспільство

Наєв розповів, як офіцер розвідки ЗСУ зіпсував плани РФ захопити Одесу

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Сергій Наєв
Фото: УНІАН

Один з офіцерів розвідки Збройних сил України зіпсував плани російської армії взяти Одесу. Про це заявив генерал-лейтенант і командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

За словами військового ЗСУ, він зрозумів, що бліцкриг росіян провалився, коли армії РФ не вдалося захопити Київ та Одесу.

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– Те, що їм не вдалося захопити Київ. А друге – коли розбилися їхні мрії наступати в напрямку Одеси. На моєму пункті управління був офіцер розвідки, який завчасно розгадав замисел ворожих сил.

Противник намагався пройти не крізь Миколаїв і далі дорогою вздовж узбережжя на Одесу, а намагався обійти його вище, рухатися вздовж адміністративної межі Миколаївської та Одеської областей до так званої ПМР, де з’єднатися з силами російських військ на території невизнаного Придністров’я, охопивши одразу дві області.

За його словами, ЗСУ не дали ворогові висадити десант в Одеській області, зокрема, завдяки вогневим ударам. Після провалу місії РФ зосередила свої сили на Донецькому та Луганському напрямках.

– Було декілька небезпечних міст для висадки десанту – Южне, Затока та Вилкове, де ми зосередили свою протидесантну оборону. Виставили мінне загородження в акваторіях, залучали вже новітні наші Нептуни.

Ворог намагався обійти, але вогневим ураженням ми забороняли їм це зробити. Їхня перша мета блискавичної наступальної операції не вдалася, тоді вони вже зосереджували зусилля лише на Донецькому та Луганському напрямках.

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