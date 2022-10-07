Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Польская пенсия для украинцев: условия и как получить

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Злоті, гроші Польщі
Фото: Unsplash

Украинцы имеют право получать две пенсии — украинскую и польскую. Дело в том, что между Украиной и Польшей действует соглашение о социальном обеспечении.

То есть лицо, которое работало и подлежало социальному страхованию в Польше и Украине, может выйти на пенсию в любой из этих стран.

Чтобы получать две пенсии, лицо должно легально поработать какой-то период в обеих странах.

Сейчас смотрят

Как украинцам получить польскую пенсию — смотрите в материале Фактов ICTV.

Кто может получить польскую пенсию

Как сообщает InPoland, чтобы получить польскую пенсию, украинец должен:

  • проживать в Польше на постоянной основе;
  • иметь последнее официальное трудоустройство в Польше;
  • достичь пенсионного возраста — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин;
  • иметь трудовой стаж — 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин;
  • работать по трудовому договору или договору-поручению.

В свою очередь Gazeta.pl отмечает, что польская пенсия может выплачиваться разным категориям украинцев по-разному:

  • минимальная пенсия будет выплачиваться украинцам, которые родились до 1949 года — должны иметь 20 лет стажа (для женщин) и 25 лет стажа (для мужчин);
  • размер пенсий тех, кто родился с 1949 по 1969 год, будет зависеть от того, сколько налогов было уплачено в ZUS и Пенсионный фонд в Польше. Размер пенсии может быть ниже минималки, поскольку на сумму будет влиять количество уплаченных налогов и срок работы в Польше до достижения пенсионного возраста;
  • размер польской пенсии для украинцев, родившихся после 1969 года, будет зависеть от уровня налогов, которые они платили в ZUS и ПФП.

Однако, если во второй категории работодатель платил налоги либо в ZUS, либо в ПФ, то в третьей категории налоги должы выплачиватся в обе организации.

В 2022 году минимальная пенсия в Польше составляет 1 217,98 злотых (около 9 200 грн).

Как оформить польскую пенсию

Во время оформления пенсии в Польше трудовой стаж будет суммироваться с украинским.

Стоит отметить, что выплачивать пенсию в Польше будут только за те годы, которые были отработаны именно там.

Соответственно, ПФУ будет выплачивать пенсию только за годы работы в Украине.

— Важно, чтобы периоды работы в Украине и Польше не пересекались между собой.

Если лицо отработало 10 лет в Украине и 10 лет в Польше, то может подать заявку на оформление пенсии в обеих странах.

Для того, чтобы объединить польский стаж с украинским, нужно взять справку с места работы и подать в отдел Управления социального страхования ZUS по месту жительства в Польше.

Кстати, подавать повторную заявку в Украине не нужно. Справка подается только один раз, в той стране, где проживает лицо.

Пенсии могут выплачиваться на один счет (украинская на польский, или польская пенсия на украинский счет).

Читайте
Как будет расти минимальная пенсия и социальные выплаты до конца 2022 года

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка