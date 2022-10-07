Октябрь, 07 в 15:30

Украинцы имеют право получать две пенсии — украинскую и польскую. Дело в том, что между Украиной и Польшей действует соглашение о социальном обеспечении.

То есть лицо, которое работало и подлежало социальному страхованию в Польше и Украине, может выйти на пенсию в любой из этих стран.

Чтобы получать две пенсии, лицо должно легально поработать какой-то период в обеих странах.

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Кто может получить польскую пенсию

Как сообщает InPoland, чтобы получить польскую пенсию, украинец должен:

проживать в Польше на постоянной основе;

иметь последнее официальное трудоустройство в Польше;

достичь пенсионного возраста — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин;

иметь трудовой стаж — 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин;

работать по трудовому договору или договору-поручению.

В свою очередь Gazeta.pl отмечает, что польская пенсия может выплачиваться разным категориям украинцев по-разному:

минимальная пенсия будет выплачиваться украинцам, которые родились до 1949 года — должны иметь 20 лет стажа (для женщин) и 25 лет стажа (для мужчин);

— должны иметь 20 лет стажа (для женщин) и 25 лет стажа (для мужчин); размер пенсий тех, кто родился с 1949 по 1969 год, будет зависеть от того, сколько налогов было уплачено в ZUS и Пенсионный фонд в Польше. Размер пенсии может быть ниже минималки, поскольку на сумму будет влиять количество уплаченных налогов и срок работы в Польше до достижения пенсионного возраста;

будет зависеть от того, сколько налогов было уплачено в ZUS и Пенсионный фонд в Польше. Размер пенсии может быть ниже минималки, поскольку на сумму будет влиять количество уплаченных налогов и в Польше до достижения пенсионного возраста; размер польской пенсии для украинцев, родившихся после 1969 года, будет зависеть от уровня налогов, которые они платили в ZUS и ПФП.

Однако, если во второй категории работодатель платил налоги либо в ZUS, либо в ПФ, то в третьей категории налоги должы выплачиватся в обе организации.

В 2022 году минимальная пенсия в Польше составляет 1 217,98 злотых (около 9 200 грн).

Как оформить польскую пенсию

Во время оформления пенсии в Польше трудовой стаж будет суммироваться с украинским.

Стоит отметить, что выплачивать пенсию в Польше будут только за те годы, которые были отработаны именно там.

Соответственно, ПФУ будет выплачивать пенсию только за годы работы в Украине.

— Важно, чтобы периоды работы в Украине и Польше не пересекались между собой.

Если лицо отработало 10 лет в Украине и 10 лет в Польше, то может подать заявку на оформление пенсии в обеих странах.

Для того, чтобы объединить польский стаж с украинским, нужно взять справку с места работы и подать в отдел Управления социального страхования ZUS по месту жительства в Польше.

Кстати, подавать повторную заявку в Украине не нужно. Справка подается только один раз, в той стране, где проживает лицо.

Пенсии могут выплачиваться на один счет (украинская на польский, или польская пенсия на украинский счет).