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Факти / Україна / Суспільство

Польська пенсія для українців: умови та як отримати

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Злоті, гроші Польщі
Фото: Unsplash

Українці мають право отримувати дві пенсії – українську та польську. Справа у тому, що між Україною та Польщею діє угода про соціальне забезпечення.

Згідно з нею, особа, яка працювала та підлягала соціальному страхуванню в Польщі та Україні, може вийти на пенсію у будь-якій з цих країн.

Щоб отримувати дві пенсії, особа повинна була легально попрацювати якийсь період в обох країнах.

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Як українцям отримати польську пенсію – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Хто може отримати польську пенсію

Як повідомляє InPoland, щоб отримати польську пенсію, українець повинен:

  • проживати в Польщі на постійній основі;
  • мати останнє офіційне працевлаштування саме у Польщі;
  • досягти пенсійного віку – 60 років для жінок і 65 років для чоловіків;
  • мати трудовий стаж – 20 років для жінок та 25 років для чоловіків;
  • працювати за трудовим договором або договором-дорученням.

Своєю чергою Gazeta.pl зазначає, що польська пенсія може виплачуватися різним категоріям українців по-різному:

  • мінімальна пенсія виплачуватиметься українцям, які народилися до 1949 року – повинні мати 20 років стажу (для жінок) та 25 років стажу (для чоловіків);
  • розмір пенсій тих, хто народився з 1949 по 1969 рік, залежатиме від того, скільки податків було сплачено до ZUS та Пенсійного фонду у Польщі. Розмір пенсії може бути нижчим за мінімалку, оскільки на суму впливатиме кількість сплачених податків та термін роботи в Польщі до досягнення пенсійного віку;
  • розмір польської пенсії для українців, які народилися після 1969 року, буде залежати від рівня податків, які вони сплачували у ZUS та ПФП.

Однак, якщо у другій категорії роботодавець сплачував податки або у ZUS, або до ПФ, то у третій категорії враховуються податки в обидві організації — ZUS та ПФП.

У 2022 році мінімальна пенсія у Польщі становить 1 217,98 злотих (близько 9 200 грн).

Як оформити польську пенсію

Під час оформлення пенсії в Польщі трудовий стаж буде підсумовуватися з українським.

Варто зазначити, що виплачувати пенсію в Польщі будуть лише за ті роки, які були відпрацьовані саме там.

Відповідно, ПФУ виплачуватиме пенсію лише за роки роботи в Україні.

– Важливо, щоб періоди роботи в Україні та Польщі не перетиналися між собою.

Якщо особа відпрацювала 10 років в Україні та 10 років у Польщі, то вона може подати заявку на оформлення пенсії в обох країнах.

Для того, щоб підсумувати польський стаж з українським, потрібно взяти довідку з місця роботи та подати до відділу Управління соціального страхування ZUS за місцем проживання у Польщі.

До речі, подавати повторну заявку в Україні не потрібно. Довідка подається лише один раз, у тій країні, де проживає особа.

Пенсії можуть виплачуватись на один рахунок (українська на польський, або польська пенсія на український рахунок).

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