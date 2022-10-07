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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Розвідка озвучувала різні дати: Наєв про початок повномасштабного вторгнення росіян

Розвідка озвучувала різні дати: Наєв про початок повномасштабного вторгнення росіян
Фото: Факти ICTV

Російська армія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого. Про початок наступу стало відомо 23 лютого, коли розвідка доповіла про поточну ситуацію.

Про це заявив генерал-лейтенант і командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Він розповів, коли саме зрозумів, що незабаром почнеться повномасштабне вторгнення РФ.

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– Коли почалася непотрібна евакуація мирного населення на окупованій території. Я зрозумів, що це все йде до початку збройної агресії РФ. Наші партнери та наша розвідка постійно надавали нам інформацію, що ворог готується до агресії. Називалися різні дати – 19 лютого, потім від 20 до 25 лютого.

І 23 лютого я отримав одне розвідувальне повідомлення, з якого виходило, що збройна агресія може розпочатися о 04:00 24 лютого. Я особисто зателефонував всім генералам, які були підпорядковані мені, і наказав їм перевести всі сили в готовність. Командувач угруповування Військо-морських сил отримав завдання розпочати підготовку до мінування акваторії моря.

Наєв розповів, чому раніше Чорне море не захищали мінами. За його словами, це могло нашкодити цивільним суднам, які пересувалися на воді.

– Пересувалися цивільні судна, не було оголошено воєнного стану. За законодавством, тільки у воєнний час, за оголошенням воєнного стану, можна створювати мінні загородження в акваторії Чорного моря.

Близько 2:00 ночі генерал, який відповідав за Повітряні сили, доповів мені, що на території Республіки Білорусь, у повітря злетів літак-ретранслятор і літак повітряного наведення на цілі. Я його запитав: коли-небудь таке було? Він сказав: вперше. Я сказав: тоді точно чекаємо. Я негайно доповів про це головнокомандувачу ЗСУ. Перша реакція генерала Залужного: їх треба бити, зрозумів? Я сказав: зрозумів.

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