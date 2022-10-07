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Факты / Україна / Общество

С последним ДР тебя: как украинцы “поздравляют” Путина с 70-летием

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
С последним ДР тебя: как украинцы “поздравляют” Путина с 70-летием

Российский кровавый диктатор Владимир Путин в пятницу, 7 октября, отмечает свое 70-летие.

В социальных сетях украинцы присылают тирану “теплые” поздравления, полны черного юмора с большим количеством мемов.

Символично, что в этот день отмечают Всемирный день хлопка, который Генассамблея ООН провозгласила в 2021 году. Эту параллель тоже не забыли провести пользователи в социальных сетях.

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Факты ICTV собрали реакцию украинцев в социальных сетях на “праздник” бункерного диктатора из России. Большинство из них сопровождаются словами: сдохни, на год ближе к смерти и горы в аду.

— Да, товарищ! Ад теплый, очень теплый.

 

В сети также появился ролик, как другие уже усопшие диктаторы поздравляют Путина с днем рождения и говорят, что заждались его.

Эксперты считают, что для Путина его 70-й день рождения весьма сакральная дата. Именно к ней он пытался успеть с проведением псевдореферендумов и аннексией украинских областей.

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