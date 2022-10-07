С последним ДР тебя: как украинцы “поздравляют” Путина с 70-летием

Октябрь, 07 в 15:07

Российский кровавый диктатор Владимир Путин в пятницу, 7 октября, отмечает свое 70-летие.

В социальных сетях украинцы присылают тирану “теплые” поздравления, полны черного юмора с большим количеством мемов.

Символично, что в этот день отмечают Всемирный день хлопка, который Генассамблея ООН провозгласила в 2021 году. Эту параллель тоже не забыли провести пользователи в социальных сетях.

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Факты ICTV собрали реакцию украинцев в социальных сетях на “праздник” бункерного диктатора из России. Большинство из них сопровождаются словами: сдохни, на год ближе к смерти и горы в аду.

— Да, товарищ! Ад теплый, очень теплый.

З днем народження путін pic.twitter.com/2t5GoSF7fZ — Евгений Белозеров (@Jack_Belozerov) October 7, 2022

з ОСТАННІМ дн тебе, путін хуйло владіміровіч! pic.twitter.com/PmwwyU4N1s — KALUTRAM (@kalutram) October 7, 2022

В сети также появился ролик, как другие уже усопшие диктаторы поздравляют Путина с днем рождения и говорят, что заждались его.

Fellow dictators congratulate Putin with turning 70. pic.twitter.com/DLl0cWKepF — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 7, 2022

Сподіваюся, більше хуйло не відсвяткує жодного дня народження pic.twitter.com/SvwhU7U4Xr — Лисиця-картоплиця (@sweet_foxtato) October 7, 2022

владимир владимирович, желаю тебе сдохнуть медленно и в чистом разуме, гнить заживо и гадить под себя. Пусть 70-летие будет последним годом твоей жизни. Гори в аду.#путин #деньрождения #путлер #пуйло pic.twitter.com/MSggUq6yZE — ✙ Mäxchen ✙ (@Max_ZpUa) October 7, 2022

Угандійський диктатор Іді Амін називав себе володарем усіх звірів на землі, риб у морі та завойовником Британської імперії (усе одно ніхто не міг перевірити). Путін називає себе володарем Донецька, Луганська, Херсона, Запоріжжя та вкраденої ЗАЕС. Знайдіть 10 відмінностей… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 6, 2022

Сьогодні путін став на рік ближче до смерті.

Від щирого серця бажаю померти в найжахливіших муках і якомога скоріше. — Igor Lachenkov (@igorlachenkov) October 7, 2022

Эксперты считают, что для Путина его 70-й день рождения весьма сакральная дата. Именно к ней он пытался успеть с проведением псевдореферендумов и аннексией украинских областей.